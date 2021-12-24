Минюст Узбекистана прокомментировал решение суда Швейцарии о конфискации $293 миллионов, связанных с Гульнарой Каримовой

CentralAsia (UZ) - Министерство юстиции Узбекистана прокомментировало информацию, распространившуюся в СМИ, о том, что Федеральный уголовный суд Швейцарии конфисковал $293 миллионов, связанных с Гульнарой Каримовой, и вернул 70 миллионов долларов из конфискованных средств.

Ранее в своём заявлении, опубликованным 22 декабря, швейцарский суд сообщил о конфискации более 293 миллионов долларов, ввиду признания Гульнары Каримовой и её сообщников виновными в отмывании денег при отягчающих обстоятельства.

"Это является существенной победой для Швейцарских правоохранительных органов, так как открывает возможность для дальнейших переговоров по их возвращению Узбекистану", – отметили в Минюсте РУз, заявление которого цитируют местные СМИ.

В то же время, согласно решению суда около 70 миллионов долларов действительно могут быть возвращены компании Takilant Ltd., за вычетом процессуальных затрат.

В Минюсте подчеркнули, что решение Федерального уголовного суда Швейцарии от 17 декабря 2021 года не является окончательным, так как в нем определено, что стороны, в частности правоохранительные органы Швейцарии имеют право обжаловать указанное решение суда.

Кроме того, в отношении этих средств также имеется иск и ордер компетентных органов США о наложении на них ареста, что делает невозможным возврат данных средств компании даже в случае вступления упомянутого решения суда Швейцарии в законную силу.

«При этом, узбекские государственные органы активно ведут работу с властями Швейцарии и США, по возврату активов Гульнары Каримовой и её сообщников, полученных в результате преступной деятельности, от которого пострадало государство и народ Узбекистана», – заключили в Минюсте РУз.

В 2012 году Федеральная прокуратура Швейцарии начала масштабное расследование в связи с подозрениями в отмывании денег и подлоге в отношении Гульнары Каримовой и связанными с ней лицами. Речь идёт об отмывании незаконно полученных крупных денежных средств от иностранных телекоммуникационных компаний в обмен на доступ к узбекскому рынку и беспрепятственной работе на нем.

Денежные средства компании Takilant Ltd., расположенные в банках Швейцарии на общую сумму в более чем 350 миллионов долларов были конфискованы Федеральной прокуратурой Швейцарии в рамках ведущегося швейцарскими правоохранительными органами уголовного расследования.