В Стамбуле двух женщин из Узбекистана насмерть придавило крышей, обрушившейся во время ветра

CentralAsia (UZ) - Тело женщины из Узбекистана, погибшей в результате несчастного случая в одном из домов в Стамбуле, на днях было отправлено на родину с помощью соотечественников.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил блогер и журналист Санжар Саид, возглавляющий Общество помощи узбекистанцам в Турции.

В сообщении говорится, что трое членов узбекской семьи, проживавшие на крыше многоквартирного дома в Стамбуле, были придавлены крышей, упавшей во время сильного ветра, в результате чего одна из женщин погибла на месте происшествия, а вторая скончалась 21 декабря.

«В результате инцидента погибли невестка и ее золовка. Они приехали работать из Сурхандарьи. Поговорили с консульством, теперь они занимаются оформлением документов. В Турции узбекистанцы помогают друг другу в трудные времена, особенно я убедился в этом во время пандемии»,- отметил блогер.

Санжар Саид также сообщил, что билеты для возвращения на родину тела второй погибшей женщины и родственников, которые приехали за ней, уже куплены.