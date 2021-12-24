В Узбекистане ожидается понижение температуры до -14°

CentralAsia (UZ) - На выходных в Узбекистане ожидаются осадки и понижение температуры до 14° мороза, сообщают синоптики.

В пятницу ожидается сухая и теплая погода с температурным фоном до 13° тепла. Однако, на северные районы республики начал заходить холодный антициклон, по эти районам местами пройдут снега, температура воздуха днем опустится до -3° мороза.

На выходных вторжение антициклона охватит всю территорию республики. Температура днем составит 5-10° тепла, ночью 0-5° тепла. По северу ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза.

В воскресенье по всей территории страны пройдут осадки (дождь с переходом в снег), по северу осадки прекратятся. Температура ночью и днем составит 2° мороза - 3° тепла, по северу ночью 9-14° мороза, днем 0-5° мороза.

В понедельник осадки по Узбекистану маловероятны, ночная температура понизится до 3-8° мороза, днем не превысит 2° мороза - 3° тепла, что на 5-7° ниже среднемноголетних значений для этого дня.