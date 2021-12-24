В Узбекистане глава одного из районов упал с лошади во время праздника (видео)

В Узбекистане глава одного из районов упал с лошади во время праздника

CentralAsia (UZ) - Глава Чустского района Наманганской области Бекзод Хамдамов упал с лошади на полном скаку. Об этом сообщили местные СМИ.

Инцидент с падением чиновник произошел 12 декабря на мероприятии в честь дня сотрудников сельского хозяйства. Отмечается, что после падения глава района на работу еще не выходил.

По имеющимся данным, Хамдамов перенес операцию и в настоящее время продолжает лечение. Ранее сообщалось о неоплаченных штрафах хокима Хамдамова за нарушение ПДД.