В Узбекистане глава одного из районов упал с лошади во время праздника (видео)

- Узбекистан, происшествия
- 15:42, 24 декабря 2021
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CentralAsia (UZ) - Глава Чустского района Наманганской области Бекзод Хамдамов упал с лошади на полном скаку. Об этом сообщили местные СМИ.
Инцидент с падением чиновник произошел 12 декабря на мероприятии в честь дня сотрудников сельского хозяйства. Отмечается, что после падения глава района на работу еще не выходил.
По имеющимся данным, Хамдамов перенес операцию и в настоящее время продолжает лечение. Ранее сообщалось о неоплаченных штрафах хокима Хамдамова за нарушение ПДД.