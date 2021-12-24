В Кремле рассказали о впечатлениях Путина от пресс-конференции

CentralAsia (CA) - Общение на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина было действительно достаточно содержательным. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РБК.

«В целом президент весьма удовлетворен общением. Оно было действительно достаточно содержательным и дало возможность озвучить позицию по очень многим вопросам», — сказал Песков.

Ежегодная пресс-конференция Путина прошла 23 декабря в московском Манеже. В отличие от прошлого года, в 2021 она состоялась в очном формате. Конференция продлилась 3 часа 55 минут.

На пресс-конференцию получили аккредитацию 507 журналистов, при ограничении в 500 человек, которое было введено в связи с пандемией. Для сравнения, 2018 году на пресс-конференцию аккредитовались 1895 журналистов.

На пресс-конференции Путин заявил о недостаточном уровне коллективного иммунитета и выступил против преследования противников вакцинации, отметив, что вместо этого следует бороться с правонарушениями — с подделкой сертификатов. Президент также отметил, что в России наблюдается «нехватка рук» из-за демографических проблем.

Помимо этого, Путин положительно оценил работу Центробанка, заявил, что закон об иноагентах в России «более либеральный», чем в США, где он был придуман. Он также допустил, что Украина готовит новую военную операцию в Донбассе и вновь подчеркнул, что России выступает против расширения НАТО на восток.