Президент Узбекистана по телефону поздравил главу Азербайджана с 60-летием

CentralAsia (UZ) - 24 декабря состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По информации пресс-службы главы государства, Мирзиеев поздравил президента Ильхама Алиева с 60-летним юбилеем, пожелав ему здоровья, благополучия, а также мира и процветания братскому азербайджанскому народу.

Лидеры рассмотрели актуальную повестку узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества.

С удовлетворением отмечена положительная динамика развития торгово-экономических связей: устойчиво растут показатели взаимной торговли и расширяется кооперация ведущих предприятий. В этом месяце успешно проведены промышленная выставка в городе Баку и очередное заседание совместного Делового совета. Продолжается интенсивный обмен в рамках двусторонней культурно-гуманитарной программы.

Главы государств подчеркнули важность скорейшего продвижения проектов практического взаимодействия в приоритетных отраслях и направлениях, в том числе в сферах машиностроения, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и логистики.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам региональной политики и сотрудничества в рамках международных организаций. Рассмотрен график предстоящих мероприятий.