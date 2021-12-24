Вузы Индии намерены открыть свои филиалы на территории Узбекистана

CentralAsia (UZ) - В ходе рабочего визита делегации Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана в Индию состоялись переговоры с рядом индийских вузов.

По данным ведомства, в ходе переговоров выражалась заинтересованность в открытии филиалов индийских вузов на территории Узбекистана. В их числе такие известные, как технологический колледж Лакшми Нарайн (LNCT Bhopal), Институт Лал Бахадур Шастри (Lal Bahadur Shastri Institute of Management - LBSIM), Технологический институт BGS (BGSIT), Университет Манипал (Manipal University). Интерес к сотрудничеству также выразили представители технологического университета Ачария (Acharya university) и Университета Винаяка (Vinayaka Mission University)..

Ранее сообщалось, что заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков в формате видеоконференции провел переговоры с руководителями ведущих индийских университетов на предмет расширения сотрудничества в сферах образования и здравоохранения.