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В Узбекистане судебные процессы над госслужащими намерены транслировать через СМИ

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане обнародован законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты в связи с открытостью и прозрачностью деятельности государственных органов и организаций, совершенствованием общественного контроля».

Проектом предлагается внести изменения в Кодекс об административной ответственности, Гражданский процессуальный и Уголовно-процессуальный кодексы РУз, а также в законы о государственном контроле за деятельностью субъектов предпринимательства, государственных закупок и охоты.

В числе новых норм - ведение в средствах массовой информации с согласия сторон и в соответствии со статьями ГПК и УПК трансляций судебных заседаний по правонарушениям против прав и свободы граждан, общественного порядка, в сфере здравоохранения, экологии, охраны окружающей среды и природопользования. Этот порядок может коснуться преступлений, связанных с профессиональной деятельностью государственных служащих, а также гражданских дел по некоторым семейным спорам.

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