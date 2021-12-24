экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Шавкат Мирзиеев примет участие в неформальном саммите СНГ

CentralAsia (UZ) -  В неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге 28 декабря примут участие девять глав государств и правительств, следует из сообщения пресс-службы Кремля.

Встреча руководителей стран Содружества Независимых Государств состоится по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Участвовать в саммите также будут президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

print
  • Узбекистан и Иран разработают «Дорожную карту» по расширению сотрудничества
  • Узбекистан занял одну из худших позиций глобального рейтинга доступности ипотеки
  • В Казахстане за сутки от коронавируса скончались 15 человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com