Шавкат Мирзиеев примет участие в неформальном саммите СНГ

CentralAsia (UZ) - В неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге 28 декабря примут участие девять глав государств и правительств, следует из сообщения пресс-службы Кремля.

Встреча руководителей стран Содружества Независимых Государств состоится по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Участвовать в саммите также будут президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.