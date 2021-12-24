Первый «Агроэкспресс» с овощами и фруктами из Узбекистана прибыл в Россию

CentralAsia (UZ) - Первая тестовая перевозка контейнерами «Агроэкспресс» завершилась успешно, сообщил местные СМИ.

Поезд проехал по маршруту Россия — Узбекистан — Россия. Накануне он вернулся из Ташкента на станцию Селятино Московской железной дороги. Этот состав предназначен для быстрой перевозки сельскохозяйственной продукции между двумя странами.

В середине ноября из Тамбова в Ташкент «Агроэкспресс» доставил партию замороженного мяса птицы. Обратно поезд привез в рефрижераторных контейнерах виноград, хурму, помидоры и лимоны.

Это пилотная экспортная перевозка грузов агропромышленного комплекса, реализованная в рамках трехстороннего соглашения о сотрудничестве в области развития логистического коридора Россия — Узбекистан.

Проект реализуется с участием Российского экспортного центра, РЖД, Узбекистана и Казахстана, партнерских логистических компаний, а также таможенных и фитосанитарных служб стран — участниц коридора.

В ходе тестовой поездки специалисты отработали все технологические и контрольные вопросы. На маршруте действует специальная тарифная ставка. В ближайшее время количество таких составов увеличится, доставки будут проходить регулярно.

«Перед нами на данный момент стоят три основные задачи: довести сроки доставки до пяти суток, увеличить объемы поставки в Россию свежих плодоовощных продуктов и в ближайшее время организовать перевозки не только в Москву, но и в регионы. В первую очередь — в Приволжский и Уральский федеральные округа. И в следующем году мы планируем запускать уже не отдельные вагоны, а полноценные рефрижераторные поезда с продукцией», — цитирует 360° заместителя министра экономического развития Дмитрия Вольвач.

Он отметил, что в ходе первой поездки «Агроэкспресса» на практике изучили прохождение всех транзитных зон, а также прохождение составом границ в режиме «зеленого коридора».

«Мы все заинтересованы в совершенствовании этого проекта, тем более что к нему проявляют интерес и другие страны: Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Азербайджан», — подчеркнул представитель министерства.

Генеральный директор АО «РЖД Логистика» Дмитрий Мурев напомнил, что объем российских товаров, поставляемых в Узбекистан, в 2021 году вырос на 12% и составил 700,4 миллиона долларов. Импорт узбекской продукции в Россию также увеличился на 10%.

«Такие цифры свидетельствуют о высокой актуальности проекта „Агроэкспресс“ в пространстве логистического коридора Россия — Узбекистан», — отметил он.

По словам Дмитрия Мурева, ускоренная доставка и легкое прохождение таможенного контроля дадут ощутимый эффект для производителей обеих стран и повысят потенциал взаимной торговли.