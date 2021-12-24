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В Узбекистане за день вакцинировались 192 тыс. человек

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане 23 декабря прививку против коронавируса получили 192 159 человек. Из них 34 334 человека получили первую дозу вакцины, 104 839 – вторую, 52 986 – третью.

На сегодняшний день общее количество использованных доз вакцины от коронавирусной инфекции составляет 38 129 555 доз.

Среди регионов больше всего вакцину получили граждане из Самаркандской области – 34 451 доза. Следом идет город Ташкент (25 081) и Ферганская область (20 032).

Процесс вакцинации продолжается.

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