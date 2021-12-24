На востоке Узбекистана задержали 11 членов «Хизб ут-Тахрир»

CentralAsia (UZ) - В Андижанской области 22 декабря сотрудники правоохранительных органов провели оперативное мероприятие по задержанию членов экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир».

Как сообщается, 53-летний житель Андижанской области, ранее отбывавший многолетний срок за деятельность в рядах «Хизб ут-Тахрир», решил возобновить преступную деятельность, в которую вовлек своих давних единомышленников.

Все задержанные ранее отбывали наказание за членство в организации «Хизб ут-Тахрир».

Злоумышленники вели пропаганду экстремистских идей среди граждан, стараясь привлечь в свои ряды новых членов.

У задержанных правоохранители нашли запрещенную литературу.

В отношении 11 граждан возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Ведется следствие.