экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
На востоке Узбекистана задержали 11 членов «Хизб ут-Тахрир»

CentralAsia (UZ) -  В Андижанской области 22 декабря сотрудники правоохранительных органов провели оперативное мероприятие по задержанию членов экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир».

Как сообщается, 53-летний житель Андижанской области, ранее отбывавший многолетний срок за деятельность в рядах «Хизб ут-Тахрир», решил возобновить преступную деятельность, в которую вовлек своих давних единомышленников.

Все задержанные ранее отбывали наказание за членство в организации «Хизб ут-Тахрир».

Злоумышленники вели пропаганду экстремистских идей среди граждан, стараясь привлечь в свои ряды новых членов.

У задержанных правоохранители нашли запрещенную литературу.

В отношении 11 граждан возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Ведется следствие.

print
  • Правительство Венгрии объявило стипендии для 200 монгольских студентов каждый год
  • В Узбекистане за день вакцинировались 192 тыс. человек
  • В Узбекистане ожидается понижение температуры до -14°


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com