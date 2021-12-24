В Узбекистане с нового года полностью заработают дистанционные нотариальные услуги

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане была оказана первая нотариальная услуга в режиме онлайн, пишет пресс-служба единого портала госуслуг (ЕПИГУ). Это первая операция подобного рода не только в Узбекистане, но и в Центральной Азии.

Гражданин Узбекистана 23 декабря дистанционно по видеосвязи оформил согласие на выезд своего несовершеннолетнего ребёнка. Оформление производилось через портал e-notarius.uz.

Это первая операция подобного рода не только в Узбекистане, но и в Центральной Азии, указывается в сообщении. Услуга оказывалась в тестовом режиме, но в следующем году состоится окончательный запуск.

Сейчас E-notarius даёт возможность дистанционно выполнять ряд операций — составлять исполнительные листы, заверять подлинность подписей в заявлениях и обязательствах, а также составлять доверенности, не связанные с продажей имущества другим лицам.

Чтобы воспользоваться нотариальной услугой онлайн, требуется войти на сайт E-notarius, выбрать нужного нотариуса и заполнить обращение за дистанционной услугой.

Для удобства заявителя личные данные автоматически будут заполнены на основе информации ONE ID. Подробные инструкции для обращения к нотариусу доступны на сайте на узбекском и русском языках.

Данные подтверждаются при помощи электронной цифровой подписи заявителя, после чего автоматически генерируются квитанции об оплате нотариальных онлайн-услуг.

В назначенное по договорённости время заявитель и нотариус выходят на связь в формате видеоконференции, после чего совершают оформление нужного действия.

Цифровые технологии внедрялись в работу нотариусов последние несколько лет. С февраля 2018 года ввели электронную оплату нотариальных услуг. В том же году была введена электронная очередь.

Пандемия COVID-19 простимулировала перевод госуслуг на удалённый режим работы. В частности, для приёма у нотариуса требовалась обязательная регистрация в электронной очереди через E-notarius, а также подача документов в электронном виде.