Монгольский боксер-любитель одержал первую профессиональную победу в Москве

CentralAsia (MNG) - Цэндбаатар победил Сослана Баева единогласным решением судей.

24 декабря 2021 года Э.Цэндбаатар провел свой первый бой в профессиональном боксе. Его первый бой прошел вчера в Москве в рамках соревнований «Ставок-Лига. Вечерний бокс», организованных российской компанией «Dynamo boxing promotion». Этим соревнованием компания запускает новые суперсоревнования по профессиональному боксу. Контракты будут подписаны со спортсменами-победителями.

В этом поединке за пояса чемпиона Азии WBA по профессиональному боксу соперником Монголии был объявлен молодой осетин из России Аслан Кабисов, но соперник был заменен на Сослана Баева.

Рост Баева 178 см, а у Цэндбаатара 167 см.

Поединок закончился победой Цэндбаатара, доминировавшего на протяжении всех раундов. В итоге судьи единогласным решением отдали победу Цэндбаатару.

Э. Цэндбаатар, 25-летний бронзовый призер чемпионата мира по боксу среди любителей, в начале этого месяца приехал в Москву на тренировки. Его сопернику-осетину Сослану Баеву 25 лет, он выиграл шесть боев на профессиональном боксерском ринге.

Цэндбаатар выиграл свой первый профессиональный матч и стал обладателем чемпионского пояса Азии по версии WBA.

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