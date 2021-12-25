Команда Монголии вышла в финал чемпионата мира по PUBG Mobile

CentralAsia (MNG) - Команда Stalwart Esport представляет Монголию на PUBG Mobile Global Championship 2021.

Монгольская кибер-команда вышла в финал «Grand Final» чемпионата мира и сыграет за чемпионский кубок с 15 лучшими командами мира.

Чемпионат мира разделен на западную и восточную зоны.

Монгольская команда Stalwart Esport соревновалась в Восточной зоне с 20 лучшими командами из Азии и Африки, заняв третье место в регионе.

Финальная таблица Восточного региона:

1.D'Xavier (Вьетнам) - 212 очков

2.Damwon Gaming (Южная Корея) - 208 баллов

3.Stalwart Esports (Монголия) - 196 очков

4.Nova Esports (Китай) - 188 очков

5.Nigma Galaxy (Ирак, ОАЭ) - 166 баллов

6.The Infinity (Таиланд) - 155 баллов

7.Six Two Eight (Китай) - 134 очка

8.Team Secret (Малайзия) - 131 очко

9.4Rivals (Малайзия) - 118 очков

10.Rico Infinity Team (Саудовская Аравия, Кувейт) - 115 очков

11.MS Chonburi (Таиланд) - 110

12.Reject (Япония) - 103

13.DRS Gaming (Непал) - 97

14.Cryptics (Марокко) - 87

15.Genesis Dogma GIDS (Индонезия) - 59

16.Bigetron RA (Индонезия) - 50 .

Первые девять команд в таблице сыграют в финале чемпионата мира, а семь из них уже покидают игры.

Финал чемпионата мира с призовым фондом в 3,5 миллиона долларов стартует 21 января 2022 года. Команда-победитель получит 1,5 миллиона долларов.

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