За сутки в Монголии зарегистрировано 248 случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) - За минувшие 24 часа в стране выявлено 248 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 389 499.

Из новых случаев 167 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, и 74 были выявлены в регионах страны, 7 завозных, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 703 пациентов находятся в легком, 1 086 — в тяжелом, 229 — в критическом и 35 — в крайне критическом состоянии. За сутки от коронавируса скончался 1 человек.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1 981.

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