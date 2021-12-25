Президент Узбекистана поставил задачу увеличить скорость интернет-каналов в 2022 году почти в 2 раза

CentralAsia (UZ) - В ходе ознакомления с презентацией проектов по развитию сферы информационно-коммуникационных технологий 24 декабря, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поставил перед Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций задачу повысить в следующем году скорость интернет-каналов в 1,8 раза и установить дополнительно 1 млн портов для широкополосного доступа.

«Это позволит охватить все населенные пункты мобильной связью и широкополосным интернетом» , – отмечается в сообщении пресс-службы президента.

Президент подчеркнул, что новые технологии должны служить прежде всего повышению комфорта жизни.