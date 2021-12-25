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В Австралии обнаружили ранее неизвестное существо с 1306 ногами

CentralAsia (CA) -  Австралийский зоолог Пол Марек рассказал в интервью, что ученые обнаружили неизвестное ранее существо с рекордным количеством ног — их оказалось 1306. Таким образом, найденная многоножка оказалась рекордсменом по числу конечностей.

Эксперт отметил, что прошлый рекорд по числу ног у существа составлял 750. По его словам, обычно многоножки имеют 100-200 ног. Для того, чтобы определить, сколько ног имеет новый обнаруженный вид, потребовалось произвести подсчет его сегментов. Выяснилось, что при том, что у обычных многоножек имеется две ноги в одном сегменте, у нового вида на один сегмент имеются четыре ноги, а таких сегментов — 330.

Для того, чтобы сделать расчеты, Марек сфотографировал существо на камеру с очень высоким разрешением, а позже по мере подсчета выделил на компьютере каждый сегмент разным цветом. Он выразил полную уверенность в том, что его выводы оказались верными.

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