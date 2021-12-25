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У берегов Греции 13 мигрантов погибли при крушении парусной лодки

CentralAsia (CA) -  В результате кораблекрушения у греческого острова Парос лодки с мигрантами погибли 13 человек, 63 человек удалось спасти. Об этом сообщает греческая газета «Прото тема».

«По меньшей мере 13 погибших и 63 спасенных — таковы на данный момент данные о новом кораблекрушении, произошедшем в пятницу вечером недалеко от Пароса», — пишет издание.

Причина кораблекрушения неизвестна. По данным газеты, на борту парусного судна находились 80 человек. При поиске погибших и пострадавших спасатели используют вертолеты.

В прошлом году греческие власти обвинили Турцию в скоплении мигрантов на своей границе и в поощрении их попыток проникнуть в Евросоюз. Как тогда заявил официальный представитель греческого правительства Стелиос Петсас, мигранты угрожают национальной безопасности страны.

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