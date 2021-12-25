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Президент Узбекистана откроет завод по производству жидкого синтетического топлива «Uzbekistan GTL»

CentralAsia (UZ) -  Президент Шавкат Мирзиёев утром 25 декабря отбыл в Кашкадарьинскую область для участия в церемонии открытия завода «Uzbekistan GTL».

По информации пресс-службы главы государства, данный комплекс оценивается как начало новой индустриальной эры в Узбекистане. На новом заводе будет производиться жидкое синтетическое топливо на основе очищенного метана Шуртанского газохимического комплекса.

Как сообщил в своем телеграм-канале пресс-секретарь президента, новое предприятие способно перерабатывать в год 3,6 миллиарда кубометров газа и производить 1,5 миллиона тонн готовой продукции – авиакеросина, дизтоплива, нафты, сжиженного газа.

В ходе поездки главы государства также будет дан старт реализации проекта по расширению мощности Шуртанского газохимического комплекса.

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