Президент Узбекистана откроет завод по производству жидкого синтетического топлива «Uzbekistan GTL»

CentralAsia (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев утром 25 декабря отбыл в Кашкадарьинскую область для участия в церемонии открытия завода «Uzbekistan GTL».

По информации пресс-службы главы государства, данный комплекс оценивается как начало новой индустриальной эры в Узбекистане. На новом заводе будет производиться жидкое синтетическое топливо на основе очищенного метана Шуртанского газохимического комплекса.

Как сообщил в своем телеграм-канале пресс-секретарь президента, новое предприятие способно перерабатывать в год 3,6 миллиарда кубометров газа и производить 1,5 миллиона тонн готовой продукции – авиакеросина, дизтоплива, нафты, сжиженного газа.

В ходе поездки главы государства также будет дан старт реализации проекта по расширению мощности Шуртанского газохимического комплекса.