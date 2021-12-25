Эксперты в области здравоохранения выделили 10 способов, как оставаться здоровым после 40 лет

CentralAsia (CA) - Ваши 40 лет должны быть захватывающим временем, наполненным многими здоровыми годами , но есть определенные вещи, которые мы больше не можем делать, например, избегать физических упражнений и пропускать медицинские осмотры.

Поэтому прочтите 10 советов, которые приведены ниже, пишет издание eatthis.com.

1. Не забывайте тренировать мозг

Доктор Вернон Уильямс, доктор медицинских наук , спортивный невролог и директор Центра спортивной неврологии в Институте Седарс-Синай Керлан-Джобе в Лос-Анджелесе, говорит: «В основных средствах массовой информации мы видим много дискуссий о функциях мозга, связанных с травматическими повреждениями или хроническими заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера. Но удивительно ли вам будет узнать, что мозг - это мышца, которая нуждается в целенаправленных и последовательных упражнениях и может получить большую пользу от них? Это правда. И многие из сегодняшних элитных спортсменов сосредотачиваются на тренировке мозга, чтобы помочь им укрепить свой подход к тому, как они соревнуются. Но вам не нужно быть спортсменом, чтобы пожинать умственные и физические выгоды от тренировки мозга. Подобно мышцам нашего тела, наши умственные способности также подвержены влиянию типа «используй или потеряй». Но не все виды деятельности, стимулирующие мозг, одинаковы. Исследования показали, что наиболее эффективные упражнения для мозга нарушают ваш обычный распорядок и заставляют вас развивать новые пути в мозгу. Сегодня существует множество программ тренировки мозга, приложений для смартфонов и других «уловок», которые утверждают, что они улучшают работу мозга. Хотя некоторые из них могут быть интересными, вам не нужно платить абонентскую плату, чтобы воспользоваться их преимуществами.

Это может быть то, чему вы раньше еще не учились. Это может быть изучение иностранного языка, новый вид спорта или даже просто другой маршрут на работу утром. Дело в том, что он должен быть новым и незнакомым.

Сложные упражнения, физические или умственные, расширяют нервные пути, потому что требуют целенаправленных усилий.

Найдите что-то, что вы можете начать с простого уровня и улучшать по мере освоения каждой фазы. Различные виды спорта, а также другие занятия могут стать «строительным кирпичиком».

Это окупается. Наш мозг устроен так, чтобы ценить награды. Выбирайте занятия, которые сложны, но доставляют удовольствие".

2. Плохая осанка

Доктор Нил Ананд, доктор медицинских наук, профессор ортопедической хирургии и директор отдела позвоночника травмы в Cedars-Sinai Spine Center в Лос - Анджелесе говорит: «Боль в спине, особенно боли в пояснице, может быть вызвано плохой осанкой и слабыми мышцами живота. И это те области, на которые нужно воздействовать и укреплять, чтобы облегчить боль и предотвратить обострения в будущем.

Сохранение осанки имеет решающее значение не только во время тренировок, но и в повседневной жизни. «Плохая» осанка - одна из основных причин хронических болей в спине, и вот почему. Позвоночник имеет три естественных изгиба: изгиб вперед на шее, изгиб назад в верхней части спины и изгиб вперед в нижней части спины. Правильная осанка, при которой позвоночник выровнен прямо над тазом, помогает сохранить эти естественные изгибы, в то время как сгорбленная поза может растянуть мышцы и добавить дополнительную нагрузку на определенные области. Мышцы верхней части спины станут чрезмерно развитыми, и, поскольку мышцы нижней части спины и таза будут пытаться компенсировать это, может возникнуть ужасная боль в спине.

Большинство людей, особенно с возрастом, ходят с плохой осанкой или сидят сгорбившись за столом, а некоторые люди даже не осознают, что делают это. Когда вы сутулитесь, мышцы и связки спины напрягаются и работают в два раза больше, чтобы поддерживать ваше равновесие. Первые шаги в исправлении этого положения - просто сосредоточиться на том, чтобы сидеть прямо и отводить плечи назад и вниз, когда вы сидите, стоите или ходите. Поначалу корректировка позы может показаться очень странной, потому что это не та поза, которую наше тело привыкло удерживать; но практика с течением времени и поддержание здоровой осанки в конечном итоге станет второй натурой. Поначалу это может быть сложно, но эти советы могут быть полезны:

Сядьте прямо на стул, положив руки на бедра и опустив плечи. Отведите плечи назад, сожмите лопатки вместе и удерживайте 5 секунд. Повторяйте это три или четыре раза в день, чтобы укрепить те мышцы спины, которые используются для идеальной осанки.

Смотрите на себя в зеркало до тех пор, пока вы не почувствуете себя более комфортно с ощущением хорошей осанки, взгляните на себя в зеркало, когда у вас будет возможность хорошо визуализировать свое положение, и соответственно отрегулируйте плечи вниз и назад. Некоторые люди даже находят полезным представить себе веревку, идущую по центру их тела от потолка до пола, «тянущую» голову вверх, чтобы позвоночник оставался длинным и прямым.

Туловище - это комбинация мышц, которые работают вместе, и если передние мышцы (брюшная полость) слабые, угадайте, какие из них должны восполнить слабину - нижние мышцы задней части туловища. Слабые мышцы брюшного пресса в конечном итоге переносят дополнительное напряжение на спину, что приводит к переутомлению, болезненности и боли в мышцах. Практически любой человек, страдающий хронической болью в спине, может извлечь выгоду из укрепления своих основных мышц, а выполнение лишь нескольких упражнений в день может помочь уменьшить боль.

Вот несколько упражнений для укрепления мышц живота, которые вы можете попробовать дома:

Планка - начните с того, что лягте животом на пол, поставьте ноги на ширине плеч и примите положение, как будто вы собирались отжиматься. Вместо того, чтобы опускаться в отжимание, удерживайте положение планки около 30 секунд, а затем повторите три раза (с коротким перерывом между ними). Делайте это утром и вечером.

Скручивания пресса - но если вы собираетесь делать это, убедитесь, что ваше положение и форма правильные, а также что вы включаете различные типы скручиваний, чтобы избежать дальнейшего вреда для спины. Начните с того, что лягте на пол на спину, согните колени под углом 90 градусов и сосредоточьтесь на том, чтобы поднять голову и грудь к потолку. Для начала попробуйте 5 подходов по 10 повторений и увеличивайте по мере увеличения выносливости; но помните, что при выполнении этих упражнений необходимо поддерживать правильную осанку, чтобы избежать дальнейших травм!".

3. Слишком быстрое начало программы тренировки

Доктор Берт Мандельбаум, доктор медицины, специалист по спортивной медицине и хирург-ортопед в Институте Cedars-Sinai Kerlan-Jobe в Лос-Анджелесе, Калифорния заявляет: «Вместе с новым фитнес-занятием для тех, кто не занимается им регулярно, возникает реальный риск травм, которые могут варьироваться от переломов, растяжений, растяжений или боли в коленях и спине. Занимались ли вы в течение многих лет и хотите повысить интенсивность или вы новичок в этом, безопасность остается на первом месте в списке приоритетов. Избегание травм позволит вам продолжать двигаться к своим фитнес-целям. Итак, прежде чем вы выйдете и на полной скорости перейдете к новому режиму тренировок, вот что вам нужно знать, чтобы оставаться на правильном пути:

Согреться и остыть

Точно так же, как вы не заводите машину, которая была припаркована всю зиму, то же самое и с вашим телом. Нам нужно несколько минут на разминку перед любой физической активностью, чтобы заставить кровоток течь и дать мышцам и суставам сигнал о том, что они собираются приступить к работе, поскольку холодные мышцы гораздо менее гибкие и более склонны к травмам.

Перед тем, как погрузиться в настоящую тренировку, вам понадобится пятиминутная разминка с упражнениями с меньшей интенсивностью. Что-то вроде быстрой ходьбы, прыжков через скакалку, прыжков с трамплина или эллиптического тренажера - идеальный переход, прежде чем набирать темп.

В конце сердечно-сосудистой разминки всегда рекомендуется еще несколько минут на растяжку мышц. Помните, что растяжка заключается не в том, чтобы заставить мышцы напрягаться, но позволить им двигаться под весом вашего тела, медленно и осторожно. Удерживайте каждую группу мышц в растяжении примерно тридцать секунд и всегда делайте растяжку после разминки, никогда раньше. Охлаждение так же важно, как и разминка, оно позволяет вашему пульсу постепенно вернуться к уровню покоя и облегчает восстановление организма. Повторная растяжка после охлаждения расслабит все напряженные мышцы и увеличит гибкость, что поможет на следующей тренировке.

Составьте последовательный план тренировок

Вы когда-нибудь слышали фразу «последовательность - ключ к успеху»? Что ж, это определенно верно и для физической активности. Для вашего тела гораздо полезнее заниматься физическими упражнениями по тридцать минут в день, чем втискивать их в течение выходных. Я полностью понимаю, что в жизни много дел, и иногда выходные - лучшее (и единственное) свободное время, которое у нас есть, чтобы хорошо потренироваться. Но не забывайте такие простые вещи, как прогулка с собакой, сгребание листьев или подъем по лестнице. вместо лифта все считается упражнением. Если у вас просто нет времени на тридцать минут сразу, разбейте это время на два 15-минутных подхода в день. Ежедневные упражнения более полезны для вашего тела, чем «воина выходного дня», снижают риск травм, а также позволит улучшить вашу физическую форму.

Меняйте упражнения

Одна из самых распространенных травм, связанных с упражнениями, - это травмы, вызванные чрезмерным использованием. Повторяющиеся движения с течением времени могут действительно изнашивать и напрягать мышцы и суставы, делая их более склонными к травмам. Избежать этого легко, просто варьируя тренировки. Вместо того чтобы делать одно и то же упражнение 3 или 4 дня подряд, поменяйте его и чередуйте что-нибудь другое в течение одного или двух дней. Это задействует новый набор мышц и дает возможность отдохнуть тем, с которыми вы только что работали. Включите кардио, силовые тренировки и упражнения на гибкость - это не только гарантирует, что каждая часть вашего тела становится сильнее, но и не даст вам скучать каждый день по одному и тому же образцу. Если есть что-то, что, по словам людей, удерживает их от тренировок, так это лень. Так что имейте под рукой несколько разных упражнений, чтобы тренировки были увлекательными и в то же время минимизировали риск травм.

Независимо от того, впервые вы занимаетесь физическими упражнениями или нет, помните, что не всегда это достигается через боль. Да, в процессе наращивания выносливости и силы могут возникать определенные болевые ощущения, но боль никогда не бывает хорошей, и вы можете прийти в форму, не доводя себя до боли. Если вы действительно чувствуете боль, это может быть травма, поэтому лучше всего прекратить тренировки и посмотреть, как вы себя чувствуете на следующий день.

4. Не курите

Доктор С. Адам Рамин, доктор медицинских наук , хирург-уролог и медицинский директор отделения урологических онкологических специалистов в Лос-Анджелесе, говорит: «Имея всю имеющуюся информацию о том, насколько это серьезный риск для здоровья, слишком много людей все еще курят. Но знайте: курение не только вредит вашим легким. Ваши почки и мочевой пузырь, система фильтрации вашего тела, также должны перерабатывать токсины сигаретного дыма. Они не были созданы для такой нагрузки. Это убивает их. Буквально. От риска почечной недостаточности до нескольких типов урологического рака, курение - одна из привычек образа жизни, которая на самом деле не стоит того. Ваши легкие - не единственные органы, которые вздыхают с облегчением ».

5. Мониторинга артериального давления

Доктор Рамин спрашивает: «Знаете ли вы, что высокое кровяное давление вредно не только для вашего сердца? Оно также оказывает серьезное и продолжительное воздействие на ваши почки. Фактически, неконтролируемое высокое кровяное давление является одной из основных причин почечной недостаточности в США. Но если вы достаточно рано, до того, как возникнут проблемы, начнете поддерживать ваше кровяное давление на нормальном уровне, то надлежащее рабочее состояние ваших почек может быть легко достигнуто с помощью изменения образа жизни».

6. Набор веса

«Ожирение - один из самых высоких факторов риска для множества видов рака, в том числе рака мочевого пузыря и почек», - объясняет доктор Рамин. «Но вы можете быть удивлены, узнав, что исследования показали, что простой избыточный вес, а не обязательно клиническое ожирение, также увеличивает риск. Хорошие новости? В отличие от генетических или наследственных факторов, которые мы не можем контролировать, ожирение можно предотвратить. поддержание здорового веса для вашего общего и урологического здоровья".

7. Скрининг на низкий тестостерон

По словам доктора Рамина, «для большинства мужчин старше 45 лет около 4 из 10 страдают от низкого уровня тестостерона, и сегодня гораздо больше внимания уделяется проблемам с тестостероном. Некоторые из моих пациентов проявляют инициативу и приходят в мой офис, чтобы узнать о своих проблемах. Однако другие могут вообще не захотеть об этом говорить. Наиболее распространенное заблуждение состоит в том, что низкий уровень тестостерона вызывает эректильную дисфункцию. Дело в том, что низкий уровень тестостерона не обязательно имеет какое-либо отношение к физической способности получать или поддерживать эрекцию. Это больше связано с низким желанием и либидо. Хорошая новость заключается в том, что это состояние не должно вызывать стыда у мужчин, и оно поддается лечению. Существует несколько естественных способов поднять уровень тестостерона, в том числе с помощью упражнений несколько раз в неделю и,что может быть прямым результатом этого - похудение для мужчин с избыточным весом. В других ситуациях врач может предложить начать заместительную гормональную терапию, которая включает введение тестостерона в виде инъекции, пластыря, геля или таблеток, чтобы поднять его уровень до нормального, здорового диапазона».

8. Игнорирование здоровья простаты и отсутствие скрининга

«Помимо рака кожи, рак простаты является второй по распространенности причиной рака у мужчин в Соединенных Штатах. Хорошая новость заключается в том, что у большинства мужчин высокая вероятность выжить после болезни, хотя, как и в случае со многими типами рака, эта вероятность уменьшается по мере развития болезни. Часто, на ранних стадиях развития рака, у человека нет симптомов. Итак, если мы знаем, что рак, выявляемый и вылеченный раньше, дает у мужчин больше шансов на выживание, что нужно делать? Держу пари, вы знаете ответ - регулярный медосмотр. Это так просто. Мужчины, которые проходят регулярные осмотры и исследования простаты после 50 лет, имеют гораздо более высокую вероятность того, что рак будет обнаружен и диагностирован на более ранней стадии.Я знаю, что многие мужчины часто избегают врача, но это неадекватный подход к своему здоровью. Запланируйте ваше физическое обследование; оно всегда того стоит».

9. Колоноскопия

Доктор Ашкан Фархади, гастроэнтеролог медицинского центра MemorialCare Orange Coast в Фаунтин-Вэлли, Калифорния, объясняет: «Основываясь на текущих рекомендациях основных желудочно-кишечных научных обществ, первый скрининг на колоректальный рак должен быть проведен в возрасте 50 лет - если в анамнезе нет колоректального рака в семье. Недавно некоторые общества решили установить возраст 45 лет, но это все еще не является стандартом лечения.

Колоноскопия - лучший метод обследования на очень распространенную, но предотвратимую форму рака в США. В настоящее время 6% людей страдают от этой распространенной формы рака в течение жизни, что можно предотвратить, если они пройдут надлежащий скрининг ».

10. Сон

Доктор Стейси Дж. Стивенсон , также известная как «The VibrantDoc», признанный лидер в области функциональной медицины и автор новой книги по уходу за собой, говорит: «...Сон абсолютно важен, когда вы становитесь старше. Многие различные исследования показали, что взрослые, которые регулярно спят менее 7 часов в сутки с большей вероятностью заболеют сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, диабетом и депрессией. У них может быть более высокая вероятность развития деменции, поскольку лимфатическая система очищает мозг от отходов во время глубокого сна, которые могут сокращаться у людей, которые ложатся спать слишком поздно. Сон менее 5 часов в день повышает риск преждевременной смерти, а поздний сон связан с большим количеством проблем со здоровьем и расстройствами настроения. Тело лечит и восстанавливает себя во время сна, помогая регулировать аппетит и настроение. Недостаток сна связан с тягой к углеводам и увеличением веса, а также с расстройствами настроения, такими как депрессия и беспокойство. Если у вас нет хорошей привычки спать по 7-9 часов в течение большей части ночи, попробуйте создать расслабляющий распорядок сна, который вы будете делать каждую ночь (теплая ванна, чтение, медитация, тихие мирные разговоры), сделав свою комнату максимально комфортной, чистой, прохладной и темной, насколько это возможно, когда вы спите и чаще всего ложитесь спать в одно и то же время. Это может помочь вам вернуться к здоровому режиму сна, который сделает вас моложе и здоровее, и может даже помочь вам прожить дольше».