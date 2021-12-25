ITFC выделила Туркменистану трехлетний кредит на $150 миллионов

CentralAsia (TM) - Международная исламская торгово-финансовая корпорация (ITFC) подписала трехлетнее Рамочное соглашение на $150 миллионов с правительством Туркменистана, сообщило 23 декабря издание TradeArabia.

Это соглашение охватывает двустороннее сотрудничество в сферах торгового финансирования импорта товаров первой необходимости, поддержки сельского хозяйства и текстильной промышленности, предоставления доступа к финансированию для частного сектора, а также поддержки развития торговли, наращивания торгового потенциала и торгового сотрудничества в Туркменистане в соответствии с национальными экономическими приоритетами и планом развития страны.

На прошедшей онлайн церемонии подписания арабскую сторону представлял генеральный директор ITFC Хани Салем Сонбол (Hani Salem Sonbol), туркменскую – Председатель Внешэкономбанка Рахимберди Джепбаров.

Подписание документа последовало за утверждением заявки Туркменистана на вступление в ITFC, которую страна подала на последней Генеральной ассамблее организации в сентябре этого года, которая состоялась во время ежегодного собрания IsDB Group.

Международная исламская торгово-финансовая корпорация (ITFC) является автономной организацией в составе группы Исламского банка развития (IsDB) и создана для продвижения и развития торговли с целью улучшения экономических условий и доходов населения стран исламского мира. Ее основная задача – стимулирование торговли между странами-членами Организации исламского сотрудничества.

«ITFC привержена поддержке социально-экономического развития наших стран-членов, и это Рамочное соглашение является шагом в этом направлении. Наша поддержка будет охватывать несколько приоритетных секторов экономики Туркменистана с особым упором на восстановление после пандемии COVID-19 и наращивание торгового потенциала», – сказал Хани Салем Сонбол.

«Развитие торгово-экономических отношений на региональном и глобальном уровнях, а также поддержка частного сектора – в числе ключевых приоритетов правительства Туркменистана. Мы видим членство в ITFC как хорошую платформу для расширения внутренней и внутрирегиональной торговой деятельности, а также для обеспечения более быстрого роста нашего частного сектора. Мы рады быть членами ITFS, так как она предлагает нам новые возможности в торговле», – отметил Рахимберди Джепбаров.

1 октября вице-премьер по экономическим, банковским вопросам и международным финансовым организациям Сердар Бердымухамедов обратился к президенту Гурбангулы Бердымухамедову с просьбой разрешить ему привлечь кредитные средства Международной Исламской корпорации финансирования торговли (ITFC), а также подписать Рамочное соглашение. Глава государства предложение одобрил.

27 августа Сердар Бердымухамедов представил президенту проект Распоряжения о членстве Туркменистана в Исламской Корпорации по финансированию торговли Исламского банка развития, который президент подписал.

Издание Orient пишет, что 18 декабря Совет исполнительных директоров Исламского банка развития одобрил финансирование в размере $1,6 миллиардов для 24 новых проектов развития в 19 странах-членах. В их числе проект на $90,15 миллионов по развитию морского транспорта в Туркменистане. Он направлен на активизацию деятельности в международном порту Туркменбаши, увеличение транспортных мощностей и повышение эффективности национального морского флота.