экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Туркменистане создадут Международный информационный центр, чтобы оперативно доносить до мирового сообщества информацию о стране

CentralAsia (TM) -  В структуре Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии создается Международный информационный центр, чтобы своевременно, регулярно и организованно доносить до мирового сообщества выдвигаемые страной предложения международного значения в политической, торгово-экономической, социальной, культурной и других сферах.

По данным Государственного информационного агентства “Туркменистан сегодня”, с таким предложением на очередном заседании Кабинета Министров выступил вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов.

«Сфокусировать работу данного Центра планируется на трёх основных задачах: регулярно и оперативно доносить до мирового сообщества информацию о Туркменистане с помощью современных медиатехнологий, освещать в отечественной информационной сфере конкретные сведения о происходящих в мире значимых международных политических, экономических и социальных событиях, а также устанавливать, поддерживать и развивать прямые контакты с международными информационными агентствами», - пишет “Туркменистан сегодня”.

По данным агентства, в настоящее время с учётом приоритетов внешней политики Туркменистана ведётся работа по обмену корреспондентами с соседними государствами и крупными государствами региона, а также по установлению связей между агентствами.

print
  • Монгольские врачи выезжают в отдаленные районы, чтобы вакцинировать бустерной дозой пастухов, - Daily Mail
  • Шавкат Мирзиеев примет участие в неформальном саммите СНГ
  • В Узбекистане презентовали поэму о жизнь Алайской царицы Курманжан датке


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com