В Туркменистане создадут Международный информационный центр, чтобы оперативно доносить до мирового сообщества информацию о стране

CentralAsia (TM) - В структуре Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии создается Международный информационный центр, чтобы своевременно, регулярно и организованно доносить до мирового сообщества выдвигаемые страной предложения международного значения в политической, торгово-экономической, социальной, культурной и других сферах.

По данным Государственного информационного агентства “Туркменистан сегодня”, с таким предложением на очередном заседании Кабинета Министров выступил вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов.

«Сфокусировать работу данного Центра планируется на трёх основных задачах: регулярно и оперативно доносить до мирового сообщества информацию о Туркменистане с помощью современных медиатехнологий, освещать в отечественной информационной сфере конкретные сведения о происходящих в мире значимых международных политических, экономических и социальных событиях, а также устанавливать, поддерживать и развивать прямые контакты с международными информационными агентствами», - пишет “Туркменистан сегодня”.

По данным агентства, в настоящее время с учётом приоритетов внешней политики Туркменистана ведётся работа по обмену корреспондентами с соседними государствами и крупными государствами региона, а также по установлению связей между агентствами.