В ряде стран Европы побиты рекорды по числу случаев заражения COVID за сутки

CentralAsia (CA) - Ряд европейских стран перед католическим Рождеством зарегистрировали рекорды по числу заразившихся коронавирусом за сутки, сообщил Reuters.

В Великобритании 24 декабря сообщили о 122,1 тыс. новых случаев заражения. За последнюю неделю в стране выявили 707,3 тыс. инфицированных, что на 230 тыс., или почти в полтора раза больше, чем неделей ранее.

Показатель побил максимум также во Франции и Италии — 94,1 тыс. и 50,5 тыс. случаев за сутки соответственно.

Рекорды фиксируются на фоне распространения нового штамма коронавируса «омикрон». К примеру, в Ирландии, в которой также побит максимум (11,1 тыс.), с этим вариантом связаны более трех четвертей новых случаев, со ссылкой на Минздрав сообщила газета The Irish Times.

При этом в Италии считают, что пик текущей волны COVID-19 еще не достигнут. «В январе будет очень сильный рост заболеваемости», — приводит Corriere della Sera слова научного советника министра здравоохранения Вальтера Риккарди.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) также прогнозируют, что в ближайшие недели омикрон-штамм вытеснит другие варианты коронавируса, что вызовет «значительный всплеск» числа новых пациентов. В Европе эту мутацию выявили в 38 из 53 стран, курируемых европейским подразделением ВОЗ. Она уже доминирует в Великобритании, Дании и Португалии.

На фоне распространения нового штамма власти европейских стран ввели дополнительные ограничения. В Великобритании отметили новогодние торжества на Трафальгарской площади, в Нидерландах объявили локдаун, а в Германии с 28 декабря закроют клубы и дискотеки и запретят проводить мероприятия со зрителями.

По данным ВОЗ, «омикрон» распространяется быстрее других вариантов и может заражать привитых и переболевших.