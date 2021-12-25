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Хоккейный турнир на Кубок Шпенглера отменен из-за коронавируса

CentralAsia (CA) -  Ежегодный хоккейный турнир на Кубок Шпенглера отменен из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Организаторы заявили, что окончательное решение было принято после того, как стало известно, что большинство игроков «Давоса» сдали положительные тесты на коронавирус.

Ранее от участия в турнире из-за пандемии отказались сборная Канады и швейцарская «Амбри-Пиотта». Их должны были заменить братиславский «Слован» и «Берн». Также планировалось участие шведской «Фрелунды», финской «КалПа», швейцарского «Давоса» и чешской «Спарты».

Турнир должен был пройти в швейцарском Давосе с 26 по 31 декабря.

Кубок Шпенглера проводится с 1923 года и считается старейшим хоккейным турниром. В 2020 году он не проводился из-за пандемии.

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