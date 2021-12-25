экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Китае зафиксировали самое крупное число новых заражений COVID-19 с августа 2021 года

CentralAsia (CA) -  В Китае зафиксирована самая крупная с августа 2021 года вспышка коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщает Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

За прошедшие сутки в стране выявлено 164 новых случая заражения штаммом SARS-CoV-2, 73 зараженных недавно прибыли в Китай из-за границы. У 140 заболевших повышенная температура тела, кашель и недомогание, у остальных заболевание проходит бессимптомно.

Число госпитализаций из-за коронавируса за сутки возросло до 1881, однако только девять пациентов находятся в тяжелом состоянии. Официально за все время в материковой части Китая переболели коронавирусом 100,8 тысячи человек.

Смертей от инфекции не было на протяжении 11 месяцев — с 25 января. С начала пандемии от инфекции умерли 4636 человек.

print
  • За сутки в Монголии зарегистрировано 188 случаев COVID-19
  • В Узбекистане ожидается понижение температуры до -14°
  • Сердар Бердымухамедов проверил цены на туркменских рынках по поручению отца


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com