Американский актер Арнольд Шварценеггер подарил бездомным 25 домов на Рождество

CentralAsia (CA) - Американский актер, бодибилдер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер построил на свои деньги 25 домов для бездомных и подарил их им на Рождество. Об этом звезда "Терминатора" рассказал в своем аккаунте в Instagram.

"Сегодня я рано отпраздновал Рождество. 25 домов, которые я пожертвовал бездомным ветеранам, были построены здесь, в Лос-Анджелесе. Было здорово провести время с нашими героями и поприветствовать их в их новых домах", - написал Шварценеггер.

Ранее в США для многочисленных бездомных к северо-западу от Лос-Анджелеса построили деревню Tiny Homes Village, где жителям предлагается трехразовое питание и помощь в поиске работы.

По данным на 2020 год, в округе Лос-Анджелес проживало около 66 436 бездомных.