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Талибан запретил слушать музыку в машинах и возить женщин без хиджаба

CentralAsia (CA) -  Министерство исламской ориентации террористического движения «Талибан» (запрещено в России) утвердило новые правила, согласно которым в Афганистане теперь нельзя слушать музыку в машинах. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщает Kabul News в Twitter.

По сведениям агентства, данное указание существует в письменном виде, его положения доведены до водителей. Помимо этого, теперь запрещено возить в машинах женщин без хиджаба.

Ранее представители движения «Талибан» упразднили министерство по делам женщин и запретили живую музыку на свадьбах. К примеру, в северо-восточной провинции Бадахшан строго запрещено слушать музыку, курить, не соблюдать график намазов и совместно проводить время мужчинам и женщинам в отелях и ресторанах.

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