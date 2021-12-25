В Узбекистане прошла церемония открытия завода Uzbekistan GTL стоимостью более $3 млрд

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 декабря посетил завод Uzbekistan GTL в Кашкадарьинской области.

Шавкат Мирзиёев обошел комплекс и ознакомился с технологическим процессом, сообщила пресс-служба главы государства.

Завод оценивается в 3 миллиарда 420 тысяч долларов США, площадь сооружений - 135 гектаров. До этого подобные крупные комплексы были построены всего в четырех странах мира - Катаре, Нигерии, ЮАР и Малайзии.

На заводе установлено более 10 тысяча единиц оборудования, произведенных около 130 ведущими предприятиями в 24 странах, в том числе в Японии, Южной Корее, Сингапуре, США, Германии, Италии, Великобритании, России и Китае. Получено 140 международных лицензий и патентов на применение технологических решений, оборудования и процессов. Большинство из них не имеет аналогов в мире.

Завод способен перерабатывать в год 3,6 миллиарда кубометров природного газа и производить 307 тысяч тонн авиакеросина, 724 тысячи тонны дизельного топлива, 437 тысяч тонн нафты, 53 тысячи тонн сжиженного газа. Имеется возможность работы в пяти разных режимах: завод способно адаптивно наращивать объем производства той продукции, на который поступило больше заказов.

Президент дал ответственным лицам указание расширить геологоразведочные работы и укрепить сырьевую базу местных заводов.

- У нас большие планы в этой отрасли. Им нужны гарантированное сырье. Прежде поступали так: нашли месторождение – продали. Теперь мы стараемся перерабатывать у себя, чтобы выгоду получал народ. В будущем спрос на производимую здесь продукцию будет только расти. Мир переходит на «зеленую» экономику. Именно поэтому мы должны использовать новое геофизическое оборудование и углубить геологические исследования, - сказал Мирзиёев.

650 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год будет вырабатываться из пара, создаваемого работой завода. Благодаря этому завод обеспечивает электричеством сам себя, а также может снабжать электроэнергией Шуртанский газохимический комплекс и еще одно новое предприятие. Сэкономленное электричество будет направлено на снабжение домов и субъектов предпринимательства.

Президент осмотрел также современную лабораторию комплекса и установку по переработке технической воды. Даны указания по развития вокруг завода производств-сателлитов, строительству жилья, объектов спорта и культуры для работников завода.