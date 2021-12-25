На Канарах завершилось извержение вулкана, длившееся три месяца

CentralAsia (CA) - Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Ла Пальма, что входит в состав Канарских островов, завершилось. Об этом сообщил советник по государственной администрации, юстиции и безопасности правительства региона Хулио Переса.

По словам чиновника, процесс закончился еще 13 декабря. Однако научному комитету о сохранении признаков потребовалось время, чтобы проверить эту информацию. В итоге специалисты подтвердили, что нет лавы, нет пирокластов, нет значительных газов и нет значительных землетрясений. В общей сложности извержение продлилось 85 дней и восемь часов, что составляет почти три месяца.

Кумбре-Вьеха выбросил первые потоки лавы 19 сентября. В результате извержения на острове разрушены более 1,6 тысячи строений, большинство из которых жилые дома, и 74 километра дорог. Лава накрыла территорию площадью 1,2 тысячи гектаров. Из мест стихийного бедствия пришлось эвакуировать более семи тысяч человек.

Прогнозы ученых по поводу длительности стихии оказались точными. Еще 22 сентября указывалось, что извержение должно закончиться спустя 84 дня после его начала.

Последний раз Кумбре-Вьеха просыпался 50 лет назад. В этот раз извержение началось после сейсмической активности на Ла Пальме. Через три недели у кратера рухнул северный склон.