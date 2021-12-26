В Монголии за сутки не выявлено смертей от коронавируса

CentralAsia (MNG) - За минувшие 24 часа в стране выявлено 204 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 389 703.

Из новых случаев 122 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, и 78 были выявлены в регионах страны, и 4 завозных, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 879 пациентов находятся в легком, 1 203 — в тяжелом, 243 — в критическом и 42 — в крайне критическом состоянии. В стране за сутки не зарегистрировано смертей от COVID-19.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии осталось по-прежнему 1 981.

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