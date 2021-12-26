Состоялся запуск крупнейшего в мире космического телескопа NASA стоимостью $9 млрд

CentralAsia (CA) - Космический телескоп Джеймса Уэбба НАСА был запущен из Французской Гвианы, открыв долгожданную новую эру астрономических исследований. Об этом сообщает NASA.

Космический телескоп NASA имени Джеймса Уэбба, революционный инструмент, созданный для того, чтобы заглянуть в самый дальний уголок космоса, был запущен ракетой в субботу с северо-восточного побережья Южной Америки, открыв долгожданную новую эру астрономических исследований.

Мощный инфракрасный телескоп стоимостью 9 миллиардов долларов, который НАСА называет главной космической обсерваторией следующего десятилетия, был доставлен ракетой Ariane 5, стартовавшей в 7:30 утра по восточному времени со стартовой базы Европейского космического агентства (ЕКА) во Французской Гвиане.

Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, также прокомментировал вывод телескопа на орбиту. "Поздравляю, это большое дело", - написал он в Twitter.

Запуск транслировался в прямом эфире по совместной веб-трансляции НАСА и ЕКА.