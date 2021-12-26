В Узбекистане выявлено 143 новых больных COVID-19

CentralAsia (UZ) - В субботу общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 198 242. В течение прошедших суток зафиксированы 143 новых случая, сообщает Минздрав РУз.

Больше всего новых инфицированных зарегистрировано в столице (40), Ташкентской (34), Самаркандской (18), Андижанской (11) и Хорезмской (11) областях.

Официально подтверждена кончина 2 больных от COVID-19 (всего 1479 летальных исходов).

За день выздоровели 189 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 195193).

На лечении находятся 1570 больных COVID-19.