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В Узбекистане выявлено 143 новых больных COVID-19

CentralAsia (UZ) -  В субботу общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 198 242. В течение прошедших суток зафиксированы 143 новых случая, сообщает Минздрав РУз.

Больше всего новых инфицированных зарегистрировано в столице (40), Ташкентской (34), Самаркандской (18), Андижанской (11) и Хорезмской (11) областях.

Официально подтверждена кончина 2 больных от COVID-19 (всего 1479 летальных исходов).

За день выздоровели 189 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 195193).

На лечении находятся 1570 больных COVID-19.

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