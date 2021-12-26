В Казахстане: суточный прирост заболеваемости составил 399

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 399 случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), сообщило Министерство здравоохранения страны.

Всего в РК подтверждено 985 857 случаев заражения COVID-19.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции в центральноазиатской стране выросло за сутки на 633 – до 957 267.

Минздрав страны сообщил о 5 умерших за сутки пациентах, с начала пандемии в Казахстане скончалось 12 974 человека.

Коронавирус в Казахстане

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