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Папа римский выступил с рождественским посланием

CentralAsia (CA) -  Папа римский выступил с рождественским посланием, сообщает издание Vatican News.

Папа произнес торжественное благословение городу Риму и миру из лоджии базилики Святого Петра впервые после двухлетнего перерыва. В последний раз это торжественное мероприятие проходило в такой форме на Рождество 2019, ведь дальнейшие пасхальные и рождественские празднования проходили в условиях строгих карантинных ограничений.

Теперь же снова все происходило согласно привычному протоколу. Паломники, собравшиеся на площади Святого Петра, несмотря на дождливую погоду, с большим энтузиазмом поздравили Папу, который в полдень появился в лоджии.

Оркестры Папской Швейцарской Гвардии и итальянских карабинеров исполнили государственные гимны Италии и Ватикана, после чего глава Католической церкви произнес рождественское послание. В своей речи Франциск говорил о важности диалога. Глава Ватикана упомянул о конфликтах на планете и призвал преодолеть кризис здравоохранения в мире.

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