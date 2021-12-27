Какова ситуация Монголии в 2022 году?

CentralAsia (MNG) - Поскольку мы приближаемся к концу года, мы смотрим вперед на важные тенденции в политике, экономике и инвестиционных условиях в Монголии.

2022 год станет решающим годом для страны, чтобы оправиться от пандемии COVID-19, поскольку правительство уделяет особое внимание цифровизации и некоторой либерализации в отдельных секторах.

2022 год также станет годом, когда выборы будут консолидированы до начала избирательного цикла в 2023 году.

Что Вам нужно знать

Избрание бывшего премьер-министра Ухнаагийн Хурэлсух на пост президента в июне 2021 года обеспечило политическое доминирование правящей Монгольской народной партии (МНП) в ближайшие годы. Хурэлсух будет служить на шестилетний срок и станет ключевым игроком в создании основы для переизбрания депутата в 2024 году.

Деловые круги могут рассчитывать на более стабильную деловую и инвестиционную среду, поскольку правящая партия контролирует президентство, премьерство и парламент.

Реформа законов о добыче полезных ископаемых и инвестициях пока не продвинулась, в основном из-за растущего ресурсного национализма и популизма. Анти-иностранные и антикитайские настроения вызвали отмену либерализации инвестиционного законодательства.

MНП может быть направлен на расширение участия государства в таких ключевых секторах, как добыча угля и меди и инфраструктура, работающая на ископаемом топливе. Однако рост бюджетных трудностей и растущее социальное неравенство могут открыть определенные сектора, такие как финтех, зарождающиеся возобновляемые источники энергии, неиспользованный туризм и развлечения.

Хотя ожидается, что в 2021 году рост будет ниже, чем ожидалось, на уровне около 4 процентов, его экономика, по прогнозам, ускорится на 7,5 процента.

После климатического саммита в Глазго президент Хурэлсух развернул к 2030 году кампанию по посадке одного миллиарда деревьев, чтобы помочь в борьбе с опустыниванием и ухудшением состояния окружающей среды в стране. Это также относится к просьбе Китая бороться с песчаными бурями, приходящими из Монголии каждую весну, и может способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества между двумя странами.

Правящая партия доминирует над расколотой и слабой оппозицией

Крайне левая Монгольская народно-революционная партия (МНРП), отколовшаяся от МНП в 2010 г., воссоединилась с правящей партией в начале 2021 г. По мере того, как МНП продолжала консолидировать свою власть, в отличие от руководства крупнейшей оппозиционной партии - Демократическая партия (ДП) — распалась после окончания президентского срока Халтмаагийн Баттулга. Раскол ДП стал реальной возможностью, что сделало его очень слабой оппозицией правительству MНП.

В сети и на улицах Улан-Батора продолжаются очаги антизапирательных и антиправительственных протестов. Всплеск социальных волнений в 2022 году возможен, но вряд ли получит широкое распространение. Большинство противоречий подогревается политическими элитами из-за их личных интересов.

Однако недовольство общества жесткими ограничениями COVID-19 для малого бизнеса и поставщиков не следует сбрасывать со счетов, если доходы и качество жизни внезапно упадут.

Ткацкие станки для перестановки в кабинете министров, когда добавлены две новые должности в кабинете министров

Премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ добавляет два портфеля кабинета министров, контролирующих цифровую трансформацию и долгосрочное экономическое развитие. Новые министерства позволят премьер-министру продвигать реализацию «Видения Монголии до 2050 года» и ускорить переход страны к ведению бизнеса в Интернете.

Новые дополнения могут привести к перестановкам в кабинете министров, поскольку различные фракции в рамках MНП требуют больше министерских мест, а общественность призывает уволить непопулярных и недостаточно эффективных министров.

Риски COVID-19 сохраняются, несмотря на эффективные меры реагирования

Правительство отреагировало на COVID-19 эффективно и быстро: две трети населения получили две дозы вакцины раньше, чем во многих других странах. Общее количество смертей сведено к минимуму — около 2000. Ограничения на поездки были сняты в июне, а ограничения на COVID-19 были ослаблены, поскольку школы и офисы вновь открылись в сентябре.

Министерство финансов и центральный банк постепенно сокращают двухлетнюю помощь в связи с пандемией, которая сыграла ключевую роль в соблазнении избирателей во время парламентских выборов 2020 года и президентских выборов 2021 года. Ожидается, что государственные субсидии на коммунальные платежи и более дешевые ссуды будут отменены в 2022 году. Пособия на детей останутся, а родителей попросили не принимать немедленных решений о расходах.

Сбои на границе с Китаем задерживают ключевые доходы

Монголия нацелена на экспорт как минимум 36 миллионов тонн угля в Китай в 2022 году, извлекая выгоду из продолжающегося глобального энергетического кризиса. Однако из-за временного закрытия границ на контрольно-пропускных пунктах после вспышек COVID-19 в Китае Монголия рискует не достичь этой цели и воспользоваться краткосрочным повышением цен на сырьевые товары.

К третьему кварталу 2021 года Монголия экспортировала всего 16 миллионов тонн угля. Это произошло главным образом из-за многочисленных сбоев на границе с Китаем, через которые пересекают тысячи водителей грузовиков из Монголии, поскольку товарная железная дорога в северный Китай еще не завершена. Монголия не планирует сокращать добычу угля, который является основным источником экспорта.

Рост криптовалюты на фоне либерализации банковской системы

Хотя замена тугрика на криптовалюты очень маловероятна, развитие цифровых валют в форме децентрализованных криптовалют, а также цифровых валют и токенов частного сектора набирает обороты. Монеты, добываемые внутри страны, такие как ArdCoin и Inflation Hedging Coin (IHC), в 2021 году обрушились на розничных инвесторов, которые стремились изменить финансовый ландшафт Монголии.

Законодатели хотят жестко контролировать использование цифровых активов, но экосистема криптовалюты готова к дальнейшему росту, поскольку все больше монголов ищут способы доступа к глобальной финансовой системе.

Во второй половине 2022 года пять крупнейших коммерческих банков, на долю которых приходится почти 80 процентов финансового сектора, станут публичными.

По закону они должны разбить концентрацию частной и семейной собственности. Банкиры, связанные с элитными политиками, обеспокоены усилением конкуренции со стороны международных игроков.

Регуляторные реформы натолкнулись на националистический блокпост

Пересмотр закона об инвестициях 2013 года стал препятствием после недавней волны антикитайских настроений. Это было вызвано подозрениями, что либерализованная программа иммиграции инвесторов может привлечь неконтролируемое количество китайских иммигрантов. Предложенные изменения в законе были отозваны после общественной реакции.

Для внесения поправок в закон о недрах в соответствии с поправками к Конституции Монголии от 2019 года потребуется контрольный пакет акций государства в ключевых месторождениях полезных ископаемых. В случае принятия это ограничит частные интересы в секторе ресурсов.

Законодатели продолжают уделять приоритетное внимание инвестициям в секторы, не связанные с добычей полезных ископаемых, такие как экспорт говядины, зарождающаяся солнечная и ветровая энергия, туризм, развлечения и производство фильмов для глобальной аудитории.

Недавнее обязательство Китая прекратить строительство новых угольных электростанций за рубежом открыло новые возможности для раскрытия огромного потенциала Монголии в области энергии ветра и солнца. Огромная пустыня Гоби, расположенная по соседству с Китаем, может стать благодатной почвой для производства и экспорта солнечной энергии.

автор: Амар Адъяа — управляющий редактор Mongolia Weekly и директор BowerGroupAsia

перевод с английского Татар. С.Майдар

источник: Mongolia Weekly

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