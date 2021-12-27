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Выставка посвящена древностям первого кочевого государства Монголии

CentralAsia (MNG) -  Гора Ноён-Уул — могила и место захоронения великих аристократов первого кочевого государства Монголии, империи Хунну.

В 1924-1925 годах «Монголо-тибетское исследовательское подразделение» под руководством русского исследователя П.К. Козлова провело первые археологические раскопки у горного монумента Ноён-Уул, чтобы обнаружить материальное культурное наследие хунну-монголов, которое считается одним из величайших открытий 20-го века.

Совместными усилиями Института археологии Академии наук Монголии и ИАЭТ СО РАН (Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук) были раскопаны четыре гробницы хуннских аристократов и четыре гробницы-спутники у памятника Ноён-Уул между 2006 и 2015 годы и обнаружили более 1300 артефактов.

В ходе исследования были обнаружены редкие артефакты, такие как ткани, серебряные украшения из Римской империи и снаряжение серебряных лошадей с изображением мифических единорогов. Это было названо «открытием» как новый исходный материал для изучения хунну-монголов

Это первый раз с 2016 года, когда исследователи вернули артефакты публике. Около 400 предметов из более чем 200 экспонатов из гробниц аристократов хунну-монголов будут выставлены до марта 2022 года.

Согласно исследованию памятников хунну, монгольские археологические памятники являются самыми высокими в мире. Г.Эрэгзэн, директор Монгольского института археологии, подчеркнул, что исследования аристократических памятников в Улан-Баторе более обширны и выше, чем где-либо в мире. «Исследования, проводимые в Монголии евразийскими антропологами, всегда были в центре внимания. Следовательно, эти исследования очень важны, поскольку они представляют собой шаг к распространению монгольской археологии в мире».

По словам Эрэгзэн, памятник Ноён-Уул очень популярен, поскольку он доказал, что физическое наследие хунну было реальным.

«На выставке представлено более 400 обнаруженных сегодня находок, которые были отобраны из гробниц аристократов нойон-сюнну под номерами 20, 22, 31 и 11», - сказал археолог Н. Цэнгуун.

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