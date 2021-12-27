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ВОЗ посоветовала улучшить пограничный контроль Монголии, чтобы избежать сильной волны Омикрон-штамма

CentralAsia (MNG) -  Спикер Великого Государственного Хурала (парламента) Монголии Г.Занданшатар провел встречу с постоянным представителем ВОЗ в Монголии Сергеем Диордица, на которой обсудил текущую ситуацию, потенциальные риски и будущие проблемы эпидемии коронавируса.

В начале встречи спикер парламента Г. Занданшатар поблагодарил Всемирную организацию здравоохранения за финансовую и техническую помощь в снижении воздействия эпидемии коронавируса и усилении национальных ответных мер и готовности.

И он сказал, что быстрое распространение варианта Covid-19 от Омикрон-штамма вызывает озабоченность международного сообщества.

Сергей Диордица, постоянный представитель ВОЗ в Монголии, поблагодарил спикера парламента за то, что он нашел время для встречи с ним. Он рекомендовал улучшить пограничный контроль и проверять пассажиров из стран, инфицированных Омикрон, 3-4 раза в 4 дня, чтобы избежать сильных волн Омикрон-штамма.

Стороны обменялись мнениями об организации и участии во встрече парламентариев стран Азиатско-Тихоокеанского региона по вопросам здравоохранения в мире.

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