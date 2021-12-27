экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Как новый закон о труде влияет на ваш бизнес в Монголии

CentralAsia (MNG) -  Пересмотренный Закон о труде («Новый Закон о труде») был принят 2 июля 2021 года и вступит в силу в следующем году. Предложение о пересмотре Закона о труде было внесено в парламент 28 марта 2018 г. Кроме того, возлагались большие надежды на пересмотренный Закон о труде, который через 22 года заменил действующий закон. В этом налоговом и юридическом предупреждении мы освещаем ключевые изменения в новом законе о труде и его влияние на бизнес и расчет заработной платы.

Применение

Новый Закон о труде вступит в силу 1 января 2022 года. Трудовой договор, заключенный до принятия Нового Закона о труде, действительно в течение периода, согласованного сторонами. Однако, если в трудовой договор будут внесены изменения в соответствии с Новым законом о труде, правовой статус и условия труда работника не должны ухудшиться.

Ключевые изменения:

  1. Базовая заработная плата сотрудников в период прохождения стажировки и обучения.
  2. Надбавка за период вне соревнований.
  3. Работа считается непрерывной, пока сотрудники находятся в отпуске.
  4. Доплата за ночные работы.
  5. Ежегодный отпуск
  6. Выходное пособие.
  7. Ограничение рабочего времени.
  8. Посменные работы
  9. График дежурства
  10. Изменения в составе
  11. Обязанность работодателя предоставлять сотрудникам платежные ведомости.
  12. Обязанность сотрудников оплачивать расходы на обучение.
  13. Компенсация сотрудникам, использующим личные инструменты и предметы в работе.
  14. Отпуск для отца
  15. Трудоустройство человека с ограниченными возможностями.

Дальнейшие действия, которые необходимо предпринять

Работодателям рекомендуется принять следующие меры в отношении Нового Закона о труде:

  • Обновить / изменить / обновить ключевые документы о найме, такие как трудовые договоры и трудовые / кадровые политики / руководства;
  • Разработать / обновить политику защиты данных сотрудников;
  • Проведите анализ затрат на заработную плату, чтобы увидеть влияние и составление бюджета на 2021 год и далее.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Калифорнии акула растерзала серфера
  • Франция стремится поддержать независимость Монголии, - Себастьян Сурун
  • В Монголии обнуление тариф на электроэнергию продлится до июля 2022 года


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com