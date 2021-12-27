Как новый закон о труде влияет на ваш бизнес в Монголии

CentralAsia (MNG) - Пересмотренный Закон о труде («Новый Закон о труде») был принят 2 июля 2021 года и вступит в силу в следующем году. Предложение о пересмотре Закона о труде было внесено в парламент 28 марта 2018 г. Кроме того, возлагались большие надежды на пересмотренный Закон о труде, который через 22 года заменил действующий закон. В этом налоговом и юридическом предупреждении мы освещаем ключевые изменения в новом законе о труде и его влияние на бизнес и расчет заработной платы.

Применение

Новый Закон о труде вступит в силу 1 января 2022 года. Трудовой договор, заключенный до принятия Нового Закона о труде, действительно в течение периода, согласованного сторонами. Однако, если в трудовой договор будут внесены изменения в соответствии с Новым законом о труде, правовой статус и условия труда работника не должны ухудшиться.

Ключевые изменения:

Базовая заработная плата сотрудников в период прохождения стажировки и обучения. Надбавка за период вне соревнований. Работа считается непрерывной, пока сотрудники находятся в отпуске. Доплата за ночные работы. Ежегодный отпуск Выходное пособие. Ограничение рабочего времени. Посменные работы График дежурства Изменения в составе Обязанность работодателя предоставлять сотрудникам платежные ведомости. Обязанность сотрудников оплачивать расходы на обучение. Компенсация сотрудникам, использующим личные инструменты и предметы в работе. Отпуск для отца Трудоустройство человека с ограниченными возможностями.

Дальнейшие действия, которые необходимо предпринять

Работодателям рекомендуется принять следующие меры в отношении Нового Закона о труде:

Обновить / изменить / обновить ключевые документы о найме, такие как трудовые договоры и трудовые / кадровые политики / руководства;

Разработать / обновить политику защиты данных сотрудников;

Проведите анализ затрат на заработную плату, чтобы увидеть влияние и составление бюджета на 2021 год и далее.

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