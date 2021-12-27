Как новый закон о труде влияет на ваш бизнес в Монголии

CentralAsia (MNG) - Пересмотренный Закон о труде («Новый Закон о труде») был принят 2 июля 2021 года и вступит в силу в следующем году. Предложение о пересмотре Закона о труде было внесено в парламент 28 марта 2018 г. Кроме того, возлагались большие надежды на пересмотренный Закон о труде, который через 22 года заменил действующий закон. В этом налоговом и юридическом предупреждении мы освещаем ключевые изменения в новом законе о труде и его влияние на бизнес и расчет заработной платы.
Применение
Новый Закон о труде вступит в силу 1 января 2022 года. Трудовой договор, заключенный до принятия Нового Закона о труде, действительно в течение периода, согласованного сторонами. Однако, если в трудовой договор будут внесены изменения в соответствии с Новым законом о труде, правовой статус и условия труда работника не должны ухудшиться.
Ключевые изменения:
- Базовая заработная плата сотрудников в период прохождения стажировки и обучения.
- Надбавка за период вне соревнований.
- Работа считается непрерывной, пока сотрудники находятся в отпуске.
- Доплата за ночные работы.
- Ежегодный отпуск
- Выходное пособие.
- Ограничение рабочего времени.
- Посменные работы
- График дежурства
- Изменения в составе
- Обязанность работодателя предоставлять сотрудникам платежные ведомости.
- Обязанность сотрудников оплачивать расходы на обучение.
- Компенсация сотрудникам, использующим личные инструменты и предметы в работе.
- Отпуск для отца
- Трудоустройство человека с ограниченными возможностями.
Дальнейшие действия, которые необходимо предпринять
Работодателям рекомендуется принять следующие меры в отношении Нового Закона о труде:
- Обновить / изменить / обновить ключевые документы о найме, такие как трудовые договоры и трудовые / кадровые политики / руководства;
- Разработать / обновить политику защиты данных сотрудников;
- Проведите анализ затрат на заработную плату, чтобы увидеть влияние и составление бюджета на 2021 год и далее.