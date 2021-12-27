В Монголии обнуление тариф на электроэнергию продлится до июля 2022 года

// Ч.Батзаяа

CentralAsia (MNG) - До конца июня следующего года госкомпания Erdenet Mining Corporation покроет только бытовые расходы на электроэнергию.

В прошлом году правительство Монголии решило обнулить тарифы на электроэнергию, отопление и водоснабжение для всех монгольских домохозяйств на фоне пандемии COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 13 декабря 2020 года. По решению правительства с 1 декабря 2020 года до 1 июля 2021 года все домохозяйства, площадь дома которых не превышает 100 квадратных метров, и некоторые организации были освобождены от платы за электричество, отопление, водоснабжение и вывоз мусора.

Тогда сегодня вице-премьер С.Амарсайхан сообщил, что госкомпания Erdenet Mining Corporation будет оплачивать только бытовые расходы на электроэнергию жителей страны до конца июня 2022 года.

«Скидки на электроэнергию для населения и дальше будут снижены до 250 кВт для многоквартирных домов и до 350 кВт для домохозяйств юртовского района. Излишки будут оплачены самими домохозяйствами. Другими словами, будут действовать только скидки на электроэнергию для домохозяйств. Это означает, что скидка на счета за воду, отопление и электричество для предприятий закончится 31-го декабря этого года», - сказал он.

«В прошлом госкомпания Erdenet Mining Corporation тратила около 800 миллиардов тугриков ($ 280,9 млн)на счета за электроэнергию для предприятий и домашних хозяйств. Но теперь, с 1 января 2022 года, если покрыть только расходы на электроэнергию только для домохозяйств, это будет 75 миллиардов тугриков ($ 26,3 млн). Мы уверены, что эти деньги будут выплачены компанией Erdenet Mining Corporation, в рамках ее социальной ответственности».

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