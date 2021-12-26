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В России выявили минимальный суточный прирост заболевших с конца сентября - 23 721

CentralAsia (CA) -  В России за сутки выявили 23 721 заболевшего коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Это минимальный показатель суточного прироста заболевших с 29 сентября, когда было выявлено 22 430 новых случаев.

Также за сутки зафиксировано 968 летальных исходов. Таким образом, число смертей от COVID-19, фиксируемых в сутки, третий день подряд ниже 1 тыс. Это минимальный показатель смертности за сутки с 11 октября, когда было зарегистрировано 957 летальных исходов.

Всего с начала пандемии в России зафиксировали более 10,3 млн случаев коронавирусной инфекции. После прохождения лечения выздоровели 9,2 млн человек. Общее число летальных исходов составляет 304 218.

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