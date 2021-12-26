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Пять человек погибли на рождественской вечеринке в Бразилии

CentralAsia (CA) -  В результате перестрелки, которая произошла во время празднования католического Рождества в Бразилии, погибли пять человек, пишет 25 декабря The Associated Press.

Отмечается, что различные огнестрельные ранения получили еще шесть человек. Их состояние не уточняется.

Инцидент произошел в штате Сеара на северо-востоке страны. Праздничные мероприятия проходили на футбольном поле.

По версии правоохранителей, причиной потасовки стала вражда между преступными бандами. Задержаны трое подозреваемых.

В настоящий момент устанавливаются личности погибших. Пока опознаны только две жертвы: мужчины 21 и 26 лет. Известно, что они оба были ранее имели приводы за участие в преступном сообществе, незаконный оборот огнестрельного оружия и нарушение общественного порядка.

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