Пять человек погибли на рождественской вечеринке в Бразилии

- Азия и мир, происшествия
- 20:19, 26 декабря 2021
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CentralAsia (CA) - В результате перестрелки, которая произошла во время празднования католического Рождества в Бразилии, погибли пять человек, пишет 25 декабря The Associated Press.
Отмечается, что различные огнестрельные ранения получили еще шесть человек. Их состояние не уточняется.
Инцидент произошел в штате Сеара на северо-востоке страны. Праздничные мероприятия проходили на футбольном поле.
По версии правоохранителей, причиной потасовки стала вражда между преступными бандами. Задержаны трое подозреваемых.
В настоящий момент устанавливаются личности погибших. Пока опознаны только две жертвы: мужчины 21 и 26 лет. Известно, что они оба были ранее имели приводы за участие в преступном сообществе, незаконный оборот огнестрельного оружия и нарушение общественного порядка.