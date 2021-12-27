Франция стремится поддержать независимость Монголии, - Себастьян Сурун

CentralAsia (MNG) - Следующее интервью с Себастьяном Суруном, 17-м послом Франции в Монголии с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1965 году.

-Вы впервые посещаете Монголию? Можете поделиться впечатлениями?

-Прошло три месяца с тех пор, как я впервые приехал в Монголию. Я очень счастлив работать в этой стране. Я недавно приехал сюда, но мне удалось побывать только в других местах, кроме Улан-Батора. Я очень впечатлен.

-Вы были счастливы работать в Монголии?

-Меня очаровывают вызовы и уникальность Монголии и ее региона. В течение последних 30 лет здесь проводились политика и процесс становления демократической и открытой страны. Раньше я работал в Зимбабве, Берлине, Тегеране и Джакарте. Хотя в Азии есть общие культурные элементы, существуют очень разные общества. Монголия также имеет свои уникальные особенности. Но у Джакарты, Тегерана и Улан-Батора есть одно общее — это пробки.

-Демократия в Монголии описывается по-разному, как образцовая, так и искаженная. Как вы это видите?

-Демократическая ситуация в Монголии не отличалась от того, о чем я думал. Демократия — это процесс. На формирование нужно много времени. Демократия творит сама себя. Например, демократия появилась в Монголии после того, как половина населения страны выбрала демократическое общество. Сегодня они строят свою собственную демократию. Поправка к Конституции Монголии была принята два года назад, чтобы сбалансировать распределение полномочий президента, правительства и парламента. Так демократия существует в любом обществе. В сентябре прошлого года наша сенатская делегация посетила Монголию с официальным визитом. В ходе встречи депутаты обменялись мнениями о роли законодательного органа и стоящих перед ним задачах. Важно открыто говорить о проблемах с другими.

-Вы окончили Парижский институт политических исследований. Какая область политики вас интересует?

-Я изучаю политическую географию. География Монголии очень уникальна. Он очень интересен еще и тем, что имеет огромную территорию. Как дипломату интересно видеть географические особенности региона, страны или континента. Важно выяснить, соответствуют ли наши проекты сотрудничества географии страны.

-Совместимы ли географические особенности нашей страны с отношениями и сотрудничеством двух стран?

-Конечно. Для такого вывода есть несколько причин. Франция имеет территории в Индо-Тихоокеанском регионе. В регионе проживает около 1,5 миллиона французов. Около 7000 наших солдат работают в сфере безопасности. В этом смысле важна стратегия Франции в регионе. Франция придает большое значение многостороннему сотрудничеству. Мы проводим политику поддержки и сотрудничества со странами региона для укрепления верховенства закона. Для любой страны важно усилить свои законы и постановления.

Суть французско-монгольского сотрудничества заключается, во-первых, в укреплении независимости Монголии и, во-вторых, в совместной работе по борьбе с глобальным изменением климата.

-Вы говорили об укреплении независимости Монголии. Не могли бы вы рассказать мне об этом поподробнее?

Это означает, что Франция стремится внести свой вклад и поддержать все усилия Монголии по обеспечению ее независимости. Например, я хотел бы упомянуть проект в области гражданской безопасности, который реализуется в сотрудничестве с Государственном управлением по чрезвычайным ситуациям Монголии (ГУЧС). Улучшение государственных услуг для народа Монголии важно для укрепления ее независимости.

Франция работает над тем, чтобы помочь Монголии предоставлять своим людям самые лучшие и качественные услуги. Помимо поставки машин, оборудования и транспортных средств, в рамках проекта организуется комплексная профессиональная подготовка офицеров ГУЧС, которые будут эксплуатировать или использовать эти предметы снабжения.

В рамках многостороннего оборонного сотрудничества войска наших двух стран очень активно участвуют в миротворческих операциях. Можно также упомянуть энергетический сектор. Мы хотим помочь Монголии обрести независимость в энергетическом секторе и обеспечить ее потребности в энергии внутри страны. В нее много возобновляемых источников энергии. Кроме того, важна независимость страны от продовольственного и сельскохозяйственного секторов. Наши две страны имеют большой опыт сотрудничества в этих сферах. Эти проекты играют важную роль в двустороннем сотрудничестве. Это ключевые политические проекты для двух стран.

-Отношения между двумя странами в области возобновляемых источников энергии, а также экологического сотрудничества имеют давнюю историю. После вручения верительных грамот с вами встретился Президент У. Хурэлсух и выразил желание активизировать сотрудничество в области возобновляемой энергетики. Как вы думаете, что должны сделать монголы, чтобы это сотрудничество было более эффективным?

-В конце декабря отраслевые министерства двух стран планируют провести совместное заседание рабочей группы по вопросам сотрудничества в области сельского хозяйства. На предстоящей встрече будут подробно обсуждены вопросы, поднятые на встрече с Президентом У. Хурэлсухом.

Монгольской стороне необходимо выполнять свои решения на всех уровнях и сохранять их последовательность. Приоритеты сотрудничества в ключевых областях, обозначенные обеими сторонами, предельно ясны. Это также было выявлено на правительственном уровне. Но на местном уровне его решения немного другие. Если решения на всех уровнях не будут реализованы вместе, время будет потрачено зря и возникнет сложная ситуация. Конечно, среди населения есть разные мнения и позиции. В этом суть демократического общества. Но предоставление точной и научной информации общественности — это то, над чем мы должны работать вместе. Я уже упоминал о пробках. Нам нужно найти решение этой проблемы. По просьбе монгольской стороны французская сторона предложила проект внедрения канатных дорог в общественном транспорте. Проект направлен на то, чтобы сделать общественный транспорт максимально доступным и простым. Он уже одобрен парламентом, правительством и администрацией Улан-Батора, но нам сказали, что маршрут нужно пересмотреть. На это уйдет больше времени. Собственно, над этим работали все стороны и прилагали усилия.

-Не могли бы вы рассказать нам больше о канатных дорогах?

-Это транспортное средство, которое ни в коем случае не вызовет заторов. Это сократит среднее время в пути от пригорода до центра города с 60 до 17 минут. Этот вид общественного транспорта введен во многих крупных городах мира. Он экологически чистый и не выделяет углекислый газ и не загрязняет воздух. Кроме того, он не издает громких звуков, поэтому не вызывает экологического стресса. Этот проект не ограничивается двусторонним сотрудничеством между Францией и Монголией. Это часть более крупного проекта, реализуемого Азиатским банком развития и Европейским банком реконструкции и развития.

-Я слышала, что французская сторона предлагала реализовать этот проект на очень выгодных условиях. Можете ли вы предоставить информацию о его условиях и критериях?

-Я не знаю деталей ссуды. Но я знаю, что это самый выгодный кредит. Другими словами, его процентная ставка очень низкая, а период погашения начинается через несколько лет после ввода в эксплуатацию. В дополнение к машинам и оборудованию, которые будут предоставлены в рамках проекта, финансирование также включает обучение.

-Помимо поставки автомобилей и вертолетов аварийным службам, в рамках проекта проходят обучение их персонал и летчики. Как этот проект будет расширяться в будущем?

-Монгольской стороне передано 38 пожарных машин. Как послу приятно видеть эти грузовики в эксплуатации. Есть новички в обучении пилотов вертолетов. Мы хотим обучать опытных пилотов, но их очень мало. Основная цель проекта — обучить монголов самостоятельно управлять поставленным оборудованием и самостоятельно обучить следующее поколение. Это связано с укреплением независимости Монголии. Укрепление независимости каждого сектора еще больше укрепит независимость страны. Тренинги и семинары, проводимые в рамках проекта, проходят очень успешно. Когда тренеры приезжают из Франции, я встречаюсь с каждым из них до и после тренировки. Обычно говорят, что многому научились у монголов. Например, они рассказали о том, как монголы запускают автомобили французского производства при температуре -30 градусов по Цельсию. С другой стороны, это обмен опытом. У монгольских пожарных тоже есть свои навыки.

-Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже. Как Франция к этому готовится? В чем особенности Парижской Олимпиады?

-Франция стремится принять Олимпийские и Паралимпийские игры одновременно. Сначала проводятся Олимпийские игры. Я думаю, это приводит к тому, что Паралимпийские игры остаются вне поля зрения. Более того, в мобильных телефонах есть смайлики практически для всех видов спорта, кроме паралимпийских. Мы прилагаем все усилия, чтобы все это изменить и сохранить Паралимпийские игры на том же уровне, что и Олимпийские игры.

Монголии необходимо без промедления начать подготовку к Олимпиаде 2024 года. В начале декабря начались совместные тренировки юношеской и взрослой сборных Монголии и Франции по дзюдо. Я ходил смотреть их тренировки. Я рад, что у наших спортсменов такие дружеские отношения. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать монгольских спортсменов, потому что ваши спортсмены очень талантливы. У монгольских спортсменов есть большой потенциал для успеха во многих давно существующих и развивающихся видах спорта в Монголии.

-Горнодобывающая промышленность, особенно добыча урана, является важным сектором монголо-французского сотрудничества. Однако не секрет, что существует общее понимание того, что ООО «Badrakh Energy LLC» разрушает окружающую среду Монголии, а также наносит вред своей деятельностью людям и животным. Какова ваша позиция по этому поводу?

-С момента запуска этого проекта прошло более 20 лет. Французская государственная компания Orano SA и монгольская государственная компания Mon Atom LLC стали соучредителями Badrakh Energy LLC. Orano работает в нескольких странах и имеет большой опыт в этой области. Не уделялось внимания предоставлению общественности точной и фактической информации о проекте. В результате возникло недопонимание среди местных жителей и пастухов. Отныне нам нужно уделять внимание предоставлению точной и фактической информации на научной основе. В ноябре прошлого года по просьбе местных жителей Академия наук Монголии провела исследование воздействия урана. Результаты исследования подтверждают, что деятельность Badrakh Energy не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, почву или воду и не наносит вреда здоровью людей или животных. Подобные исследования и раньше проводились неоднократно. Результат всегда один и тот же. Рудник долгое время не запускался в производство. Теперь важно запустить производство и увидеть результат.

автор: Мишээл

Источник: газета TheUBpost

Перевод: Татар С.Майдар

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