Изменения образа жизни могут предотвратить или отсрочить развитие диабета, - исследование

CentralAsia (CA) - В отличие от диабета второго типа предиабет обратим, если изменить образ жизни, пишет Al Arabiya.

Научные исследования, о которых говорится в статье, показали, что изменения образа жизни, рекомендованные Программой профилактики диабета, могут предотвратить или отсрочить развитие диабета на срок до 10 лет.

Многие люди страдают от симптомов предиабета, даже не подозревая об этом. Предиабет возникает, когда уровень сахара в крови превышает норму, но не настолько, чтобы диагностировать сахарный диабет 2-го типа. Опасность заключается в том, что состояние предиабета может наблюдаться в течение нескольких лет, прежде чем это будет обнаружено.

В отличие от диабета 2-го типа, предиабет обратим, если изменить образ жизни. Смена рациона питания, физическая активность и снижение уровня стресса помогают контролировать уровень сахара в крови и способствуют профилактике сахарного диабета 2-го типа. Научные исследования показали, что изменения образа жизни, рекомендованные Программой профилактики диабета (CDC), могут предотвратить или отсрочить развитие диабета на срок до 10 лет.

От этих привычек следует избавиться, чтобы не допустить развития диабета.

1. Пропуск приема пищи

Некоторые люди считают, что употребление меньшего количества пищи — это лучшее решение для снижения уровня сахара в крови, но на самом деле это вызывает резкие колебания уровня глюкозы, так как частый пропуск приемов пищи способствует усилению чувства голода и затрудняет контроль за порциями. Сбалансированное питание каждые 4-5 часов помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови и предотвращает его резкое снижение.

2. Безалкогольные напитки

Обычные безалкогольные напитки содержат девять чайных ложек сахара. Кроме того, в сладких напитках не хватает клетчатки и белка, чтобы замедлить усвоение добавленных сахаров. Безалкогольные напитки можно заменить низкокалорийными, такими как газированная вода или свежевыжатые соки.

3. Частые перекусы

Частые перекусы — это верный способ повысить уровень сахара в крови. Необходимо выбрать сбалансированные продукты, состоящие из белков и углеводов. Наиболее простыми вариантами являются яблоки, арахисовое масло, цельнозерновые крекеры, сыр, греческий йогурт, фрукты, орехи и темный шоколад.

4. Сидеть после еды

Некоторые люди привыкли сидеть перед телевизором или компьютером после приема пищи, но эта привычка способствует повышению уровня сахара в крови. Специалисты советуют совершить небольшую прогулку после основного приема пищи, чтобы быстрее снизить уровень сахара в крови. Обычная 10-минутная прогулка может иметь решающее значение.

Важные советы

То, что вы едите, влияет на уровень сахара в крови. Необходимо правильно подбирать продукты, опираясь на их взаимодействие друг с другом, чтобы уровень сахара в крови не повышался. Прием пищи, богатой углеводами, вызывает повышение уровня глюкозы, тогда как, например, если вы решите съесть углеводы вместе с белками, полезными жирами и овощами, реакция на сахар будет совсем другой.

Баланс — это ключ к сохранению вашего здоровья. Чем лучше вы сможете сосредоточиться на сбалансированной пище, состоящей из нежирного белка, некрахмалистых овощей, полезных ненасыщенных жиров и углеводов, тем больше шансов сохранить нормальный уровень сахара в крови.