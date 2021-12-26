Al Araby: в составе высококачественного темного шоколада не должно быть молока

CentralAsia (CA) - Темный шоколад имеет много преимуществ для здоровья, пишет Al Araby. Авторы издания приводят результаты исследований, которые показывают, что этот продукт обладает большей антиоксидантной активностью, а также содержит важные для организма вещества. Как выбрать качественный шоколад — читайте в статье.

Мы едим много шоколада на новогодние праздники и Рождество. Шоколад бывает белым, темным, молочным, горьким и даже с орехами, но какой из них полезнее всего для здоровья? Какие плюсы от употребления шоколада?

На что необходимо обращать внимание при выборе шоколада? Предпочтительно выбирать темный шоколад, содержащий большой процент какао (70% и выше), так как чем больше процент какао-бобов в шоколаде, тем выше его пищевая ценность. Проверьте также содержание добавленного сахара. Чем больше какао и меньше сахара, тем лучше шоколад. Не забудьте обратить внимание на то, что в составе не должно быть молока. Высококачественный темный шоколад вообще не должен его содержать. Кроме того, в составе должно быть указано именно какао-масло, а не молочный или растительный жир.

Темный шоколад имеет много преимуществ для здоровья. Он богат антиоксидантами, а исследования показывают, что какао и тёмный шоколад обладают большей антиоксидантной активностью, полифенолами и флаванолами, чем любые другие протестированные ягоды (черника и ягоды асаи). Тёмный шоколад богат и другими питательными веществами, помимо антиоксидантов, в том числе важными и необходимыми для организма минералами. Полстакана натурального какао обеспечивает 53% суточной потребности в магнии, 80% — в меди, 83% — в марганце и 33% — в железе.

Тёмный шоколад также снижает артериальное давление. Антиоксиданты оказывают влияние на стенки артерий, вырабатывая оксид азота, который вызывает релаксацию кровеносных сосудов, что снижает сопротивление кровотоку и, таким образом, снижает артериальное давление. В исследовании, опубликованном в журнале ARYA Аtherosclerosis, приняло участие 60 человек с высоким артериальным давлением. Было обнаружено, что участники, которые ели 25 г тёмного шоколада ежедневно в течение 8 недель, имели значительно более низкое кровяное давление, чем те, кто ел такое же количество белого шоколада.

Шоколад снижает риск развития сердечных заболеваний. Исследование, опубликованное в Clinical Nutrition, показало, что употребление тёмного шоколада более пяти раз в неделю снижает риск сердечных заболеваний на 57%. Он снижает уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) и повышает уровень «хорошего» (ЛПВП), а также уменьшает резистентность к инсулину, что приводит к снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 2 типа. Тёмный шоколад улучшает работу мозга. Флавоноиды, содержащиеся в нём, улучшают кровоснабжение коры головного мозга. Это помогает предотвратить нейродегенеративные заболевания, такие как болезни Альцгеймера и Паркинсона. Он оказывает положительное влияние на когнитивные способности пожилых людей, улучшает память и замедляет возрастное снижение умственных способностей.

Кроме того, шоколад помогает в похудании. Некоторые исследования показывают, что тёмный шоколад уменьшает аппетит. Он способствует снижению уровня «гормона голода» (грелина) и усиливает чувство сытости, что и приводит к снижению веса.

Тёмный шоколад положительно влияет на настроение, что также способствует снижению веса. Он защищает кожу от солнечных лучей благодаря антиоксидантам, которые усиливают кровоснабжение кожи, поддерживают ее плотность и способствуют увлажнению. Поэтому рекомендуется есть тёмный шоколад за несколько недель или даже месяцев до пляжного отпуска.