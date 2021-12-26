Продукты, которые опасно есть на пустой желудок

CentralAsia (CA) - Существует множество продуктов, которые хорошо утоляют чувство внезапного голода. Но лишь немногие из нас понимают, какие продукты не следует есть на пустой желудок. Ведь неразборчивость в еде может негативно отразиться на здоровье, пишет издание WeChat.

С детства мы постоянно слышим такие наставления: завтрак — важнейший прием пищи, не следует его пропускать; нельзя пить кофе или крепкий чай натощак, иначе можно повредить желудок; употребление бананов на голодный желудок вызывает изжогу.

Действительно ли так важно то, какие продукты мы едим в первую очередь при возникновении чувства голода? Конечно же, да! При попадании в пустой желудок пища быстрее переваривается и сразу поступает в кишечник. Употребление неподходящих продуктов создаст нагрузку на организм и может привести к ряду неблагоприятных последствий. Например, развитие распространенных заболеваний желудка тесно связано с нашими ежедневными пищевыми привычками и структурой рациона.

Следующие продукты не рекомендуется есть на пустой желудок, даже если вас мучает сильное чувство голода. Важно отметить, что пустым желудок становится спустя четырех-пяти часов после последнего приема пищи.

Бананы

Некоторые считают, что, ввиду высокого содержания в бананах магния, употребление данного фрукта на голодный желудок приведет к резкому повышению уровня магния в организме и нарушению баланса магния и кальция в крови, что создаст нагрузку на сердечно-сосудистую систему и нанесет вред здоровью.

На самом деле, разумное потребление бананов не является проблемой. Хотя содержание магния в данном фрукте действительно очень высокое, оно намного ниже, чем требуется человеческому организму.

Ежедневная норма потребления магния составляет около 350 мг магния. Из одного банана организм усваивает всего 7-10 мг элемента.

Таким образом, даже если вы съедите несколько килограммов бананов за раз, вы никогда не превысите рекомендуемую норму потребления магния. Однако людям с нарушениями работы почек необходимо следить за потребляемым количеством бананов, чтобы предотвратить гипергликемию, которая может возникнуть по причине нарушения функции выведения калия.

Молоко

Как в коровьем, так и соевом молоке содержится большое количество высококачественного белка. При употреблении молока на пустой желудок белок будет потрачен впустую. Более того, это увеличит нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

Помимо высококачественного белка, молоко также богато углеводами, которые распадаются в первую очередь, насыщая организм энергией. В результате белок опять же не принесет никакой пользы.

Если после употребления коровьего молока у вас возникает диарея, это говорит о непереносимости лактозы. В таком случае необходимо заменить коровье молоко на соевое.

Помидоры

Бытует мнение, что помидоры содержат большое количество дубильной кислоты и других компонентов, которые вступают в реакцию с желудочной кислотой и в результате образуют желудочные камни.

На самом деле высокое содержание дубильной кислоты характерно только для незрелых помидоров. Таким образом, если вы не едите незрелые помидоры и в целом соблюдаете норму потребления, можете не беспокоиться о желудочных камнях.

Помните, что не следует делать слишком большие перерывы между приемами пищи, чтобы желудок длительное время не был пустым. Иначе при последующем приеме пищи желудок будет быстрее опорожняться, что увеличит нагрузку на кишечник и вызовет дискомфорт.

Помимо вышеуказанных продуктов, на голодный желудок также не следует употреблять и те, что раздражают слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта.

Алкоголь

Всасывание алкоголя происходит в желудке. Употребление алкогольных напитков на пустой желудок будет раздражать его слизистую оболочку, что может вызвать гастрит, язву и другие заболевания, а также быстро приведет к алкогольному опьянению. Таким образом, перед тем, как пить спиртное, лучше немного поесть.

Чеснок

Чеснок содержит аллицин. Данное вещество раздражает стенки желудка, что может вызвать спазм в желудке и изжогу. Любителям чеснока следует обратить на это внимание.

Холодная пища

Употребление холодной пищи на пустой желудок также оказывает чрезмерную стимуляцию желудочно-кишечного тракта и вызывает спазмы. В долгосрочной перспективе это может вызвать заболевания, сопровождающиеся болью в животе и диареей.

Мясо и рыба в больших количествах

Мясо и рыба богаты белком и жирами, но содержат крайне мало углеводов. При употреблении мяса и рыбы на пустой желудок в большом количестве преимущественно будет происходить распад белка. В этом случае, помимо бесполезной траты белка, также будет образовываться большое количество азотсодержащих отходов, что увеличит нагрузку на печень и почки.

Перед употреблением пищи на голодный желудок сначала выпейте стакан теплой воды и не ешьте слишком быстро, чтобы не прикусить язык и не создать лишней нагрузки на организм.