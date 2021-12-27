За сутки в Монголии зарегистрировано 83 случая COVID-19

CentralAsia (MNG) - За минувшие 24 часа в стране выявлено 83 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 389 тыс. 786.

Из новых случаев 57 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, и 20 были выявлены в регионах страны, и 6 завозных, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 716 пациентов находятся в легком, 952 — в тяжелом, 242 — в критическом и 31 — в крайне критическом состоянии. За сутки от коронавируса скончался 1 человек.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1 тыс. 982.

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