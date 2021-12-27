Ташкент намерен провести новые переговоры по возврату замороженных средств Гульнары Каримовой

CentralAsia (UZ) - Федеральный уголовный суд Швейцарии постановил конфисковать более 293 млн долларов, принадлежащих компании Takilant Ltd., основным бенефициаром которой являлась Гульнара Каримова, старшая дочь ныне покойного президента Узбекистана Ислама Каримова.

Следом Министерство юстиции Узбекистана выпустило заявление, в котором говорится, что данное решение «открывает возможность для дальнейших переговоров по возвращению этих денег Узбекистану».

В то же время Министерство юстиции подчеркнуло, что, согласно решению суда, около 70 миллионов долларов действительно могут быть возвращены компании Takilant Ltd., однако решение Федерального уголовного суда Швейцарии не является окончательным и может быть обжаловано.

Зарегистрированная в Гибралтаре компания Takilant Ltd. была связана с двумя из пяти счетов в швейцарских банках, в отношении которых сейчас ведется уголовное расследование. Общая сумма, конфискованная у компании, составила более 350 млн долларов.

Как пишет издание Swissinfo, суд постановил конфисковать значительную часть этой суммы, так как несколько человек, причастных к делу, включая саму Гульнару Каримову и ее помощника, были признаны виновными в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах.

Однако, согласно решению суда, около 70 млн долларов будут возвращены компании Takilant Ltd., поскольку следствие не установило, что все эти активы, которые связаны с несколькими компаниями, были получены в результате преступления.

Несмотря на то, что суд пришел к выводу конфисковать значительную часть денег, принадлежащих компании Takilant Ltd., адвокаты Гульнары Каримовой считают решение суда частичной победой. В частности, об этом говорится в письме адвоката Гульнары Каримовой Грегуара Манжи (Grégoire Mangeat), которое он направил в среду на электронную почту издания Swiss Telegraphic Agency.

«Это постановление – прежде всего, провал Федеральной прокуратуры в ее попытке воспользоваться произвольным задержанием Каримовой в Узбекистане в течение нескольких лет, чтобы конфисковать все ее активы, значительная часть которых должна быть ей возвращены», – написал в своем письме швейцарский адвокат.

По его словам, суд также отклонил все узбекские приговоры из-за невозможности удостовериться в минимальном соблюдении основных прав его клиентки.

18 марта 2020 года Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил Гульнару Каримову к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы.

Каримову признали виновной в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении, а также легализации доходов, полученных от преступной деятельности. С весны 2019 года она отбывает наказание в женской колонии №21 в Зангиатинском районе Ташкентской области.