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В Узбекистане впервые обнародовали доходы от меди

CentralAsia (UZ) -  В этом году Узбекистан произвел 148,5 тысячи тонн меди и получил прибыль в 2,5 миллиарда долларов от ее продаж. Об этом говорится в сообщении Алмалыкского горно-металлургического комбината.

Как сообщается, к 2029 году завод намерен увеличить производство меди до 400 тысяч тонн за счет разработки месторождения Ёшлик-1. В этом случае выручка составит 7-8 миллиардов долларов.

Предприятие заявило, что к 2030 году мировой спрос на медь вырастет на 40 процентов. В результате разработки месторождения Ёшлик-1 помимо меди будет произведено 50 тонн золота и 270 тонн серебра.

Согласно отчету, Узбекистан продает 60-70% своей меди зарубежным странам в виде сырья.

29 июля текущего года президент Шавкат Мирзиеев заложил первый камень в фундамент строительства 3-й обогатительной фабрики на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате.

Официально комплекс, который будет запущен в 2024 году, создаст в общей сложности 6000 рабочих мест. Общая стоимость проекта составляет 4,894 миллиарда долларов. Мощность переработки 3-й медной обогатительной фабрики составит 60 миллионов тонн медно-молибденовой руды.

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