Ученые узнали о способности COVID-19 месяцами распространяться в органах

- Азия и мир, общество
- 9:39, 27 декабря 2021
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CentralAsia (CA) - Коронавирус может распространяться по всему организму человека и сохраняться в нем в течение нескольких месяцев. К такому выводу пришли ученые Национальных институтов здоровья США, их исследование опубликовано в журнале Nature.
Специалисты отметили, что некоторые пациенты, переболевшие COVID-19 в тяжелой форме, впоследствии страдают от «длинного ковида»: вирус продолжает влиять на сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы. Чтобы выяснить, насколько широко коронавирус распространяется за пределами дыхательного аппарата и в течение какого времени покидает организм, ученые вскрыли и изучили тела 44 инфицированных.
Оказалось, что вирус широко распространяется по телу человека даже в случаях, когда COVID-19 протекает в бессимптомной или легкой форме. Ученые выяснили, что уже на начальных стадиях заболевания вирус размножается в тканях за пределами дыхательной системы и сохраняться в организме более семи месяцев.
«Кроме того, мы обнаружили РНК SARS-CoV-2 во множестве анатомических локаций, включая участки мозга, по истечении до 230 дней с появления первых симптомов», — отмечается в исследовании. Ученые подчеркнули, что воспаления за пределами легких при этом практически не наблюдалось.
Исследование находится на стадии рецензирования.